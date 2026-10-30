Куриное филе под сырной шубой: простой рецепт сочного ужина в духовке
Куриное филе под сыром – простое блюдо для обеда или ужина, которое готовится в духовке примерно за 20 минут. Кусочки мяса покрывают смесью из тертого сыра, яйца, майонеза, зелени и чеснока. По желанию в нее можно добавить ананасы, которые придадут блюду легкую сладковатую нотку. В результате получается курица под нежной сырной корочкой.
Идея приготовления сочного куриного филе под сыром на ужин опубликована на странице inna.delights в Instagram.
Ингредиенты:
- Куриное филе – количество по необходимости
- Твердый сыр – по вкусу
- Яйцо – по вкусу
- Майонез – по вкусу
- Зелень – по вкусу
- Крахмал – для панировки
- Соль – по вкусу
- Черный перец – по вкусу
- Сушеный чеснок – по вкусу
- Ананасы – по желанию
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарежьте порционными кусочками, посолите и поперчите с обеих сторон. Каждый кусочек обваляйте в крахмале, чтобы он был равномерно покрыт тонким слоем.
2. Твердый сыр натрите на крупной терке. Добавьте яйцо, майонез, мелко нарезанную зелень и сушеный чеснок.
3. По желанию добавьте нарезанные небольшими кусочками ананасы. Тщательно перемешайте.
4. Застелите противень пергаментом или слегка смажьте маслом. Разложите кусочки курицы в один слой, а сверху на каждый выложите сырную массу.
5. Запеките курицу. Поставьте противень в разогретую до 180 °C духовку примерно на 20 минут. Ориентируйтесь на размер кусочков: мясо должно полностью пропечься, а сырная смесь сверху подрумяниться.
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