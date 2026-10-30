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Куриное филе под сырной шубой: простой рецепт сочного ужина в духовке

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
9
Куриное филе под сырной шубой: простой рецепт сочного ужина в духовке
Рецепт сочного куриного филе на ужин. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Куриное филе под сыром – простое блюдо для обеда или ужина, которое готовится в духовке примерно за 20 минут. Кусочки мяса покрывают смесью из тертого сыра, яйца, майонеза, зелени и чеснока. По желанию в нее можно добавить ананасы, которые придадут блюду легкую сладковатую нотку. В результате получается курица под нежной сырной корочкой.

Идея приготовления сочного куриного филе под сыром на ужин опубликована на странице inna.delights в Instagram.

Куриное филе под сырной шубой: простой рецепт сочного ужина в духовке

Как приготовить сочное куриное филе. Источник: Скриншот поста на странице inna.delights в Instagram

Ингредиенты:

  • Куриное филе – количество по необходимости
  • Твердый сыр – по вкусу
  • Яйцо – по вкусу
  • Майонез – по вкусу
  • Зелень – по вкусу
  • Крахмал – для панировки
  • Соль – по вкусу
  • Черный перец – по вкусу
  • Сушеный чеснок – по вкусу
  • Ананасы – по желанию
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Способ приготовления:

Куриное филе под сырной шубой: простой рецепт сочного ужина в духовке

Приправляем филе. Источник: Скриншот поста на странице  inna.delights в Instagram

1. Куриное филе нарежьте порционными кусочками, посолите и поперчите с обеих сторон. Каждый кусочек обваляйте в крахмале, чтобы он был равномерно покрыт тонким слоем.

2. Твердый сыр натрите на крупной терке. Добавьте яйцо, майонез, мелко нарезанную зелень и сушеный чеснок.

Куриное филе под сырной шубой: простой рецепт сочного ужина в духовке

Готовим начинку. Источник: Скриншот поста на странице inna.delights в Instagram

3. По желанию добавьте нарезанные небольшими кусочками ананасы. Тщательно перемешайте.

Куриное филе под сырной шубой: простой рецепт сочного ужина в духовке

Выкладываем в форму. Источник: Скриншот поста на странице inna.delights в Instagram

4. Застелите противень пергаментом или слегка смажьте маслом. Разложите кусочки курицы в один слой, а сверху на каждый выложите сырную массу.

Куриное филе под сырной шубой: простой рецепт сочного ужина в духовке

Готовое филе. Источник: Скриншот поста на странице inna.delights в Instagram

5. Запеките курицу. Поставьте противень в разогретую до 180 °C духовку примерно на 20 минут. Ориентируйтесь на размер кусочков: мясо должно полностью пропечься, а сырная смесь сверху подрумяниться.

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