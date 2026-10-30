Куриное филе под сырной шубой: простой рецепт сочного ужина в духовке

Куриное филе под сыром – простое блюдо для обеда или ужина, которое готовится в духовке примерно за 20 минут. Кусочки мяса покрывают смесью из тертого сыра, яйца, майонеза, зелени и чеснока. По желанию в нее можно добавить ананасы, которые придадут блюду легкую сладковатую нотку. В результате получается курица под нежной сырной корочкой.

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Идея приготовления сочного куриного филе под сыром на ужин опубликована на странице inna.delights в Instagram.

Ингредиенты:

Куриное филе – количество по необходимости

Твердый сыр – по вкусу

Яйцо – по вкусу

Майонез – по вкусу

Зелень – по вкусу

Крахмал – для панировки

Соль – по вкусу

Черный перец – по вкусу

Сушеный чеснок – по вкусу

Ананасы – по желанию

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарежьте порционными кусочками, посолите и поперчите с обеих сторон. Каждый кусочек обваляйте в крахмале, чтобы он был равномерно покрыт тонким слоем.

2. Твердый сыр натрите на крупной терке. Добавьте яйцо, майонез, мелко нарезанную зелень и сушеный чеснок.

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3. По желанию добавьте нарезанные небольшими кусочками ананасы. Тщательно перемешайте.

4. Застелите противень пергаментом или слегка смажьте маслом. Разложите кусочки курицы в один слой, а сверху на каждый выложите сырную массу.

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5. Запеките курицу. Поставьте противень в разогретую до 180 °C духовку примерно на 20 минут. Ориентируйтесь на размер кусочков: мясо должно полностью пропечься, а сырная смесь сверху подрумяниться.

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