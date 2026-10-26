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Куриное филе и яйцо: готовим простые мясные палочки в духовке

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
120
Куриное филе и яйцо: готовим простые мясные палочки в духовке
Рецепт хрустящих куриных палочек. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Для домашнего перекуса можно приготовить куриные снеки всего из трех основных ингредиентов: филе, яйца и специй. Мясо измельчают в блендере, смешивают с другими продуктами и формируют тонкие палочки. Затем их запекают в духовке примерно 10-15 минут. Рецепт не требует муки, панировки или жарки на сковороде.

Идея приготовления хрустящих куриных снеков опубликована на странице maggtasty в Instagram.

Куриное филе и яйцо: готовим простые мясные палочки в духовке

Рецепт хрустящих куриных палочек в духовке. Источник: Скриншот поста на странице maggtasty в Instagram

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 350 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль – по вкусу
  • Любимые специи – по вкусу

Способ приготовления:

Куриное филе и яйцо: готовим простые мясные палочки в духовке

Приправляем фарш. Источник: Скриншот поста на странице maggtasty в Instagram

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1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками и переложите в чашу блендера. Измельчите до однородной массы.

2. Добавьте яйцо, соль и специи. Тщательно перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно распределились.

Куриное филе и яйцо: готовим простые мясные палочки в духовке

Выкладываем мясо в. Источник: Скриншот поста на странице maggtasty в Instagram

3. Переложите куриную массу в кондитерский мешок или плотный пакет, отрезав небольшой кончик.

4. Застелите противень пергаментом и отсадите тонкие палочки примерно одинаковой толщины, оставляя между ними небольшие промежутки.

Куриное филе и яйцо: готовим простые мясные палочки в духовке

Выкладываем мясную массу на пергамент. Источник: Скриншот поста на странице maggtasty в Instagram

5. Разогрейте духовку до 200 °C. Запекайте снеки примерно 10-15 минут, ориентируясь на их толщину. Убедитесь, что курица полностью приготовилась внутри. При необходимости продолжите запекание.

Куриное филе и яйцо: готовим простые мясные палочки в духовке

Ставим в духовку. Источник: Скриншот поста на странице maggtasty в Instagram

6. Готовые куриные палочки можно подавать теплыми или охлажденными, дополнив любимым соусом или свежими овощами.

Куриное филе и яйцо: готовим простые мясные палочки в духовке

Готовые палочки. Источник: Скриншот поста на странице maggtasty в Instagram

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