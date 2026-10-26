Куриное филе и яйцо: готовим простые мясные палочки в духовке

Для домашнего перекуса можно приготовить куриные снеки всего из трех основных ингредиентов: филе, яйца и специй. Мясо измельчают в блендере, смешивают с другими продуктами и формируют тонкие палочки. Затем их запекают в духовке примерно 10-15 минут. Рецепт не требует муки, панировки или жарки на сковороде.

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Идея приготовления хрустящих куриных снеков опубликована на странице maggtasty в Instagram.

Ингредиенты:

Куриное филе – 350 г

Яйцо – 1 шт.

Соль – по вкусу

Любимые специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками и переложите в чашу блендера. Измельчите до однородной массы.

2. Добавьте яйцо, соль и специи. Тщательно перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно распределились.

3. Переложите куриную массу в кондитерский мешок или плотный пакет, отрезав небольшой кончик.

4. Застелите противень пергаментом и отсадите тонкие палочки примерно одинаковой толщины, оставляя между ними небольшие промежутки.

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5. Разогрейте духовку до 200 °C. Запекайте снеки примерно 10-15 минут, ориентируясь на их толщину. Убедитесь, что курица полностью приготовилась внутри. При необходимости продолжите запекание.

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6. Готовые куриные палочки можно подавать теплыми или охлажденными, дополнив любимым соусом или свежими овощами.

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