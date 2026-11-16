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Куриное филе в сливочно-грибном соусе: простой рецепт сочного обеда

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
549
Куриное филе в сливочно-грибном соусе: простой рецепт сочного обеда
Рецепт сочного куриного филе. Источник: Создано с помощью ИИ

Куриное филе можно приготовить так, чтобы оно оставалось нежным и сочным, а обычный ужин стал интереснее. Для этого мясо обжаривают на сковороде, а затем сочетают со сливочно-грибным соусом. Блюдо хорошо сочетается с картофельным пюре, которое дополняет нежную подливу. Для приготовления понадобится всего несколько основных ингредиентов.

Идея приготовления сочного куриного филе на обед опубликована на странице viktoriia gotue в Instagram.

Куриное филе в сливочно-грибном соусе: простой рецепт сочного обеда

Рецепт нежного куриного филе. Источник: Скриншот поста на странице viktoriia gotue в Instagram

Ингредиенты:

  • Куриное филе – по необходимости
  • Готовый сливочно-грибной соус – по вкусу
  • Соль и молотый черный перец – по вкусу
  • Растительное масло – для жарки
  • Картофельное пюре – для подачи

Способ приготовления:

Куриное филе в сливочно-грибном соусе: простой рецепт сочного обеда

Поливаем филе соусом. Источник: Скриншот поста на странице viktoriia gotue в Instagram

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1. Куриное филе промойте, обсушите бумажными полотенцами и нарежьте порционными кусочками. Посолите и поперчите с обеих сторон.

2. Разогрейте на сковороде немного растительного масла. Выложите курицу и обжарьте до золотистой корочки с обеих сторон.

Куриное филе в сливочно-грибном соусе: простой рецепт сочного обеда

Нарезаем филе на кусочки. Источник: Скриншот поста на странице viktoriia gotue в Instagram

3. Добавьте к мясу сливочно-грибной соус. Перемешайте, чтобы он равномерно покрыл кусочки курицы.

4. Уменьшите огонь и готовьте под крышкой до полной готовности мяса. При необходимости добавьте немного воды, если соус слишком густой.

Куриное филе в сливочно-грибном соусе: простой рецепт сочного обеда

Готовое блюдо. Источник: Скриншот поста на странице viktoriia gotue в Instagram

5. Подавайте куриное филе горячим вместе с картофельным пюре, полив гарнир сливочно-грибным соусом.

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