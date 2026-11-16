Куриное филе в сливочно-грибном соусе: простой рецепт сочного обеда
Куриное филе можно приготовить так, чтобы оно оставалось нежным и сочным, а обычный ужин стал интереснее. Для этого мясо обжаривают на сковороде, а затем сочетают со сливочно-грибным соусом. Блюдо хорошо сочетается с картофельным пюре, которое дополняет нежную подливу. Для приготовления понадобится всего несколько основных ингредиентов.
Идея приготовления сочного куриного филе на обед опубликована на странице viktoriia gotue в Instagram.
Ингредиенты:
- Куриное филе – по необходимости
- Готовый сливочно-грибной соус – по вкусу
- Соль и молотый черный перец – по вкусу
- Растительное масло – для жарки
- Картофельное пюре – для подачи
Способ приготовления:
1. Куриное филе промойте, обсушите бумажными полотенцами и нарежьте порционными кусочками. Посолите и поперчите с обеих сторон.
2. Разогрейте на сковороде немного растительного масла. Выложите курицу и обжарьте до золотистой корочки с обеих сторон.
3. Добавьте к мясу сливочно-грибной соус. Перемешайте, чтобы он равномерно покрыл кусочки курицы.
4. Уменьшите огонь и готовьте под крышкой до полной готовности мяса. При необходимости добавьте немного воды, если соус слишком густой.
5. Подавайте куриное филе горячим вместе с картофельным пюре, полив гарнир сливочно-грибным соусом.
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