Куриное филе в сливочно-грибном соусе: простой рецепт сочного обеда

Куриное филе можно приготовить так, чтобы оно оставалось нежным и сочным, а обычный ужин стал интереснее. Для этого мясо обжаривают на сковороде, а затем сочетают со сливочно-грибным соусом. Блюдо хорошо сочетается с картофельным пюре, которое дополняет нежную подливу. Для приготовления понадобится всего несколько основных ингредиентов.

Идея приготовления сочного куриного филе на обед опубликована на странице viktoriia gotue в Instagram.

Ингредиенты:

Куриное филе – по необходимости

Готовый сливочно-грибной соус – по вкусу

Соль и молотый черный перец – по вкусу

Растительное масло – для жарки

Картофельное пюре – для подачи

Способ приготовления:

1. Куриное филе промойте, обсушите бумажными полотенцами и нарежьте порционными кусочками. Посолите и поперчите с обеих сторон.

2. Разогрейте на сковороде немного растительного масла. Выложите курицу и обжарьте до золотистой корочки с обеих сторон.

3. Добавьте к мясу сливочно-грибной соус. Перемешайте, чтобы он равномерно покрыл кусочки курицы.

4. Уменьшите огонь и готовьте под крышкой до полной готовности мяса. При необходимости добавьте немного воды, если соус слишком густой.

5. Подавайте куриное филе горячим вместе с картофельным пюре, полив гарнир сливочно-грибным соусом.

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