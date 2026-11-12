Куриное рагу с картофелем на одной сковороде: простой рецепт сытного ужина

Куриное рагу с картофелем и овощами – удачный вариант сытного ужина, для которого не нужно отдельно готовить мясо и гарнир. Все ингредиенты тушатся вместе в одной сковороде, поэтому картофель впитывает аромат курицы, овощей и специй. Томатная паста придает блюду насыщенный вкус, а чеснок и свежая зелень делают его особенно ароматным. Для приготовления понадобятся доступные продукты, которые легко найти на любой кухне.

Идея приготовления сытного рагу с куриным филе опубликована на странице haidukova recipes в Instagram.

Ингредиенты:

Куриное филе – 500 г

Картофель – 5-6 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Болгарский перец – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Томатная паста – 1 ст.л.

Вода – 250-300 мл.

Соль, черный перец, паприка – по вкусу

Масло – для жарки

Свежая зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Разогрейте в глубокой сковороде немного масла и обжарьте мясо до появления золотистой корочки.

2. Лук нарежьте, морковь натрите или нарежьте тонкими кусочками, а болгарский перец измельчите. Добавьте овощи к курице и готовьте все вместе примерно 10-15 минут, периодически помешивая.

3. Картофель очистите и нарежьте кубиками или небольшими кусочками. Переложите его в сковороду, добавьте соль, черный перец, паприку и томатную пасту. Тщательно перемешайте, чтобы специи и паста равномерно распределились между ингредиентами.

Главные истории дня

4. Влейте воду, накройте сковороду крышкой и тушите на небольшом огне примерно 20 минут. При необходимости добавьте еще немного воды. Ориентируйтесь на готовность картофеля: он должен стать мягким, но сохранить форму.

5. В конце измельчите чеснок и свежую зелень, добавьте их в рагу и перемешайте. Снимите блюдо с огня и подавайте горячим.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий