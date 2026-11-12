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Куриное рагу с картофелем на одной сковороде: простой рецепт сытного ужина

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
201
Куриное рагу с картофелем на одной сковороде: простой рецепт сытного ужина
Рецепт сочного мясного рагу на ужин. Источник: freepik.com

Куриное рагу с картофелем и овощами – удачный вариант сытного ужина, для которого не нужно отдельно готовить мясо и гарнир. Все ингредиенты тушатся вместе в одной сковороде, поэтому картофель впитывает аромат курицы, овощей и специй. Томатная паста придает блюду насыщенный вкус, а чеснок и свежая зелень делают его особенно ароматным. Для приготовления понадобятся доступные продукты, которые легко найти на любой кухне.

Идея приготовления сытного рагу с куриным филе опубликована на странице haidukova recipes в Instagram.

Куриное рагу с картофелем на одной сковороде: простой рецепт сытного ужина

Рецепт рагу с курицей на ужин. Источник: Скриншот поста на странице haidukova recipes в Instagram

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 500 г
  • Картофель – 5-6 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Болгарский перец – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Томатная паста – 1 ст.л.
  • Вода – 250-300 мл.
  • Соль, черный перец, паприка – по вкусу
  • Масло – для жарки
  • Свежая зелень – по вкусу
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Способ приготовления:

Куриное рагу с картофелем на одной сковороде: простой рецепт сытного ужина

Соединяем ингредиенты в сковороде. Источник: Скриншот поста на странице haidukova recipes в Instagram

1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Разогрейте в глубокой сковороде немного масла и обжарьте мясо до появления золотистой корочки.

2. Лук нарежьте, морковь натрите или нарежьте тонкими кусочками, а болгарский перец измельчите. Добавьте овощи к курице и готовьте все вместе примерно 10-15 минут, периодически помешивая.

Куриное рагу с картофелем на одной сковороде: простой рецепт сытного ужина

Добавляем картофель. Источник: Скриншот поста на странице haidukova recipes в Instagram

3. Картофель очистите и нарежьте кубиками или небольшими кусочками. Переложите его в сковороду, добавьте соль, черный перец, паприку и томатную пасту. Тщательно перемешайте, чтобы специи и паста равномерно распределились между ингредиентами.

Куриное рагу с картофелем на одной сковороде: простой рецепт сытного ужина

Добавляем воду. Источник: Скриншот поста на странице haidukova recipes в Instagram

4. Влейте воду, накройте сковороду крышкой и тушите на небольшом огне примерно 20 минут. При необходимости добавьте еще немного воды. Ориентируйтесь на готовность картофеля: он должен стать мягким, но сохранить форму.

Куриное рагу с картофелем на одной сковороде: простой рецепт сытного ужина

Готовое рагу. Источник: Скриншот поста на странице haidukova recipes в Instagram

5. В конце измельчите чеснок и свежую зелень, добавьте их в рагу и перемешайте. Снимите блюдо с огня и подавайте горячим.

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