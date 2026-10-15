Куриные голени в соусе сацебели: простой рецепт сочного мяса в духовке

Куриные голени можно запечь в духовке с пикантным маринадом на основе соуса сацебели, чеснока и копченой паприки. Мясо пропитывается специями, а во время запекания приобретает аппетитный золотистый цвет. Для приготовления нужно всего лишь смешать ингредиенты и оставить курицу мариноваться не менее чем на 30 минут. Такое блюдо подойдет для семейного ужина, а вместо голеней можно использовать куриные крылышки или бедра.

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Идея приготовления сочных куриных голеней в духовке опубликована на странице katarina movchan в Instagram.

Ингредиенты:

Куриные голени – 1,5 кг.

Соус сацебели – 5 ст.л.

Чеснок – 3 зубчика

Растительное масло – 2 ст.л.

Копченая паприка – 1 ч.л.

Соль – по вкусу

Черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриные голени промойте при необходимости и просушите бумажными полотенцами. Переложите в глубокую миску.

2. Добавьте соус сацебели, измельченный чеснок, копченую паприку, растительное масло, соль и черный перец. Тщательно перемешайте, чтобы маринад равномерно покрыл каждую голень.

3. Накройте миску крышкой или пищевой пленкой и поставьте в холодильник как минимум на 30 минут. Для более насыщенного вкуса оставьте курицу мариноваться на 2-3 часа.

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4. Разогрейте духовку до 180 °C. Выложите голени в форму для запекания в один слой.

5. Запекайте примерно 40-45 минут, до готовности мяса и появления румяной корочки. При необходимости в конце приготовления проверьте готовность у кости: мясо должно быть полностью пропеченным.

6. Подавайте горячим с овощным салатом, картофелем или другим любимым гарниром.

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