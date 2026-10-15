Куриные голени в соусе сацебели: простой рецепт сочного мяса в духовке
Куриные голени можно запечь в духовке с пикантным маринадом на основе соуса сацебели, чеснока и копченой паприки. Мясо пропитывается специями, а во время запекания приобретает аппетитный золотистый цвет. Для приготовления нужно всего лишь смешать ингредиенты и оставить курицу мариноваться не менее чем на 30 минут. Такое блюдо подойдет для семейного ужина, а вместо голеней можно использовать куриные крылышки или бедра.
Идея приготовления сочных куриных голеней в духовке опубликована на странице katarina movchan в Instagram.
Ингредиенты:
- Куриные голени – 1,5 кг.
- Соус сацебели – 5 ст.л.
- Чеснок – 3 зубчика
- Растительное масло – 2 ст.л.
- Копченая паприка – 1 ч.л.
- Соль – по вкусу
- Черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриные голени промойте при необходимости и просушите бумажными полотенцами. Переложите в глубокую миску.
2. Добавьте соус сацебели, измельченный чеснок, копченую паприку, растительное масло, соль и черный перец. Тщательно перемешайте, чтобы маринад равномерно покрыл каждую голень.
3. Накройте миску крышкой или пищевой пленкой и поставьте в холодильник как минимум на 30 минут. Для более насыщенного вкуса оставьте курицу мариноваться на 2-3 часа.
4. Разогрейте духовку до 180 °C. Выложите голени в форму для запекания в один слой.
5. Запекайте примерно 40-45 минут, до готовности мяса и появления румяной корочки. При необходимости в конце приготовления проверьте готовность у кости: мясо должно быть полностью пропеченным.
6. Подавайте горячим с овощным салатом, картофелем или другим любимым гарниром.
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