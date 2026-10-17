Куриные голени в томатно-лимонном маринаде: как запечь мясо с румяной корочкой
Куриные голени или бедра можно запечь в духовке с томатной пастой, лимонным соком, чесноком и специями. Такой маринад придает мясу насыщенный вкус, а дополнительное смазывание перед завершением приготовления помогает получить аппетитную румяную корочку. Курица хорошо сочетается с картофелем, рисом, овощами и свежими салатами. Для приготовления понадобятся простые ингредиенты и примерно час времени.
Идея приготовления сочной курицы в томатно-лимонном маринаде опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- Куриные бедра или голени – 1 кг.
- Томатная паста – 2 ст.л.
- Оливковое масло – 1 ст.л.
- Лимонный сок – из половины лимона
- Чеснок – 6 зубчиков
- Сладкая паприка – 2 ч.л.
- Лимонный перец – 2 ч.л.
- Кинза или петрушка – 15 г
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. В глубокой миске смешайте томатную пасту, оливковое масло и сок половины лимона. Добавьте измельченный чеснок, сладкую паприку, лимонный перец, соль и мелко нарезанную зелень.
2. Тщательно перемешайте маринад и равномерно смажьте им куриные голени или бедра. Часть смеси оставьте для смазывания в конце запекания.
3. Выложите мясо в форму для запекания и поставьте в духовку, разогретую до 180 °C. Готовьте примерно 40 минут.
4. Достаньте форму и смажьте курицу оставшимся маринадом. Увеличьте температуру духовки до максимальной.
5. Верните мясо в духовку еще на 10-15 минут, чтобы сверху образовалась румяная корочка. Перед подачей убедитесь, что курица полностью пропеклась.
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