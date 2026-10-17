Куриные голени в томатно-лимонном маринаде: как запечь мясо с румяной корочкой

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Сбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыНужна помощь в сборе средств для бойцов Третьей штурмовой: осталось собрать 23 тыс. грн ($515)Путин ждет 2027 года: как победа ультраправых во Франции может изменить Европу и НАТО и что грозит Украине. Интервью с ШамшуромПутин ждет 2027 года: как победа ультраправых во Франции может изменить Европу и НАТО и что грозит Украине. Интервью с ШамшуромИллюстрация — электроэнергия, ЛЭПВ Украине графики отключений электроэнергии действуют не везде: в каком городе ситуация наихудшаяЛюди, родившиеся в эти месяцы, обычно живут дольшеЛюди, родившиеся в эти месяцы, обычно живут дольшеИллюстрация — пенсионер и пенсияВ Украине через несколько месяцев ужесточат требования для выхода на пенсию: кто не сможет получать выплатыСабо сказал, кого в "Динамо" нужно "посадить на лавку"Сабо сказал, кого в "Динамо" нужно "посадить на лавку"Легенда украинского футбола согласился возглавить киевское "Динамо"Легенда украинского футбола согласился возглавить киевское "Динамо"Умер знаменитый российский супертяж-чемпион по прозвищу "Русский Тайсон", которого избили в БерлинеУмер знаменитый российский супертяж-чемпион по прозвищу "Русский Тайсон", которого избили в БерлинеВодитель подал искПолиция оштрафовала пьяного водителя: он подал иск на 50 тыс. грн, поскольку алкотестер мог быть нестерильнымДональд ТрампЦены на нефть продолжают стремительно расти: Трампу не помогло "дизельное соглашение" с Путиным

Куриные голени в томатно-лимонном маринаде: как запечь мясо с румяной корочкой

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
icon 3
Куриные голени в томатно-лимонном маринаде: как запечь мясо с румяной корочкой
Рецепт сочного куриного мяса в маринаде. Источник: Создано с помощью ИИ

Куриные голени или бедра можно запечь в духовке с томатной пастой, лимонным соком, чесноком и специями. Такой маринад придает мясу насыщенный вкус, а дополнительное смазывание перед завершением приготовления помогает получить аппетитную румяную корочку. Курица хорошо сочетается с картофелем, рисом, овощами и свежими салатами. Для приготовления понадобятся простые ингредиенты и примерно час времени.

Идея приготовления сочной курицы в томатно-лимонном маринаде опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Куриные голени в томатно-лимонном маринаде: как запечь мясо с румяной корочкой

Рецепт сочной курицы. Источник: Скриншот поста на странице marafon18 6 в Instagram

Ингредиенты:

  • Куриные бедра или голени – 1 кг.
  • Томатная паста – 2 ст.л.
  • Оливковое масло – 1 ст.л.
  • Лимонный сок – из половины лимона
  • Чеснок – 6 зубчиков
  • Сладкая паприка – 2 ч.л.
  • Лимонный перец – 2 ч.л.
  • Кинза или петрушка – 15 г
  • Соль – по вкусу
Читайте также
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
icon 243
Что приготовить из печени: румяные оладьи с овощной зажаркой
icon 243
Что приготовить из печени: румяные оладьи с овощной зажаркой
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
icon 195
Обычная капуста станет сытнее: простой рецепт с тушенкой
icon 195
Обычная капуста станет сытнее: простой рецепт с тушенкой
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
icon 66
Деруны по-новому: рецепт сытного и вкусного блюда, которое понравится всем
icon 66
Деруны по-новому: рецепт сытного и вкусного блюда, которое понравится всем

Способ приготовления:

Куриные голени в томатно-лимонном маринаде: как запечь мясо с румяной корочкой

Готовим маринад. Источник: Скриншот поста на странице marafon18 6 в Instagram

1. В глубокой миске смешайте томатную пасту, оливковое масло и сок половины лимона. Добавьте измельченный чеснок, сладкую паприку, лимонный перец, соль и мелко нарезанную зелень.

2. Тщательно перемешайте маринад и равномерно смажьте им куриные голени или бедра. Часть смеси оставьте для смазывания в конце запекания.

Куриные голени в томатно-лимонном маринаде: как запечь мясо с румяной корочкой

Добавляем маринад к курице. Источник: Скриншот поста на странице marafon18 6 в Instagram

3. Выложите мясо в форму для запекания и поставьте в духовку, разогретую до 180 °C. Готовьте примерно 40 минут.

Куриные голени в томатно-лимонном маринаде: как запечь мясо с румяной корочкой

Готовое блюдо. Источник: Скриншот поста на странице marafon18 6 в Instagram

4. Достаньте форму и смажьте курицу оставшимся маринадом. Увеличьте температуру духовки до максимальной.

5. Верните мясо в духовку еще на 10-15 минут, чтобы сверху образовалась румяная корочка. Перед подачей убедитесь, что курица полностью пропеклась.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.

Похожие темы
едапродукты
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться

Сейчас мы готовим

Все рецепты