Куриные голени в томатно-лимонном маринаде: как запечь мясо с румяной корочкой

Куриные голени или бедра можно запечь в духовке с томатной пастой, лимонным соком, чесноком и специями. Такой маринад придает мясу насыщенный вкус, а дополнительное смазывание перед завершением приготовления помогает получить аппетитную румяную корочку. Курица хорошо сочетается с картофелем, рисом, овощами и свежими салатами. Для приготовления понадобятся простые ингредиенты и примерно час времени.

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Идея приготовления сочной курицы в томатно-лимонном маринаде опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

Куриные бедра или голени – 1 кг.

Томатная паста – 2 ст.л.

Оливковое масло – 1 ст.л.

Лимонный сок – из половины лимона

Чеснок – 6 зубчиков

Сладкая паприка – 2 ч.л.

Лимонный перец – 2 ч.л.

Кинза или петрушка – 15 г

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. В глубокой миске смешайте томатную пасту, оливковое масло и сок половины лимона. Добавьте измельченный чеснок, сладкую паприку, лимонный перец, соль и мелко нарезанную зелень.

2. Тщательно перемешайте маринад и равномерно смажьте им куриные голени или бедра. Часть смеси оставьте для смазывания в конце запекания.

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3. Выложите мясо в форму для запекания и поставьте в духовку, разогретую до 180 °C. Готовьте примерно 40 минут.

4. Достаньте форму и смажьте курицу оставшимся маринадом. Увеличьте температуру духовки до максимальной.

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5. Верните мясо в духовку еще на 10-15 минут, чтобы сверху образовалась румяная корочка. Перед подачей убедитесь, что курица полностью пропеклась.

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