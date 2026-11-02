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Куриные голени с копченой паприкой: как приготовить сочный ужин с хрустящей корочкой

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
354
Куриные голени с копченой паприкой: как приготовить сочный ужин с хрустящей корочкой
Как вкусно приготовить куриные голени на ужин. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Куриные голени с копченой паприкой – простое блюдо на обед или ужин, которое можно приготовить в мультипечи. Перед запеканием мясо нужно замариновать в смеси масла, лимонного сока, чеснока и специй. Благодаря этому курица приобретает выразительный аромат, а во время приготовления на решетке образуется румяная корочка. На подготовку маринада понадобится всего несколько минут, а само запекание продлится примерно 30-35 минут.

Идея приготовления сочного куриного мяса опубликована на странице katarina movchan в Instagram.

Куриные голени с копченой паприкой: как приготовить сочный ужин с хрустящей корочкой

Рецепт сочных куриных голеней. Источник: Скриншот поста на странице katarina movchan в Instagram

Ингредиенты:

  • Куриные голени – 1,5 кг.
  • Копченая паприка – 2 ч.л.
  • Сухой чеснок с пармезаном – 1 ч.л.
  • Лимонный сок – 1 ст. л.
  • Масло – 3 ст.л.
  • Соль и черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

Куриные голени с копченой паприкой: как приготовить сочный ужин с хрустящей корочкой

Перемешиваем специи. Источник: Скриншот поста на странице katarina movchan в Instagram

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1. В глубокой миске смешайте копченую паприку, сухой чеснок с пармезаном, соль, черный перец, масло и лимонный сок. Перемешайте, чтобы специи равномерно распределились в масле.

2. Выложите голени в миску с маринадом и тщательно перемешайте, покрывая каждый кусочек смесью.

Куриные голени с копченой паприкой: как приготовить сочный ужин с хрустящей корочкой

Маринуем мясо. Источник: Скриншот поста на странице katarina movchan в Instagram

3. Накройте посуд пищевой пленкой и поставьте в холодильник минимум на час.

4. Подготовьте мультипечь. Выложите голени на решетку в один слой, оставляя между ними немного места. Пергамент использовать не нужно, ведь без него горячий воздух будет лучше циркулировать вокруг мяса.

5. Установите режим приготовления курицы и готовьте голени при температуре 180 °C в течение 30-35 минут. Время может немного отличаться в зависимости от размера кусочков и модели прибора. Убедитесь, что мясо полностью приготовилось: возле кости не должно оставаться сырых участков.

Куриные голени с копченой паприкой: как приготовить сочный ужин с хрустящей корочкой

Готовые голени. Источник: Скриншот поста на странице katarina movchan в Instagram

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