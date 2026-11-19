Рубленые куриные котлеты с помидорами и кукурузой – простой вариант домашнего обеда. Куриное филе мелко нарезают, смешивают с яйцом, овощами, сметаной и специями, а затем обжаривают до золотистой корочки. Котлеты получаются с сочной начинкой и хорошо сочетаются с нежным картофельным пюре. Для гарнира картофель разминают со сливочным маслом и горячим молоком, чтобы получить мягкую и воздушную консистенцию.

Идея приготовления сочных рубленых котлет с нежным сливочным пюре опубликована на странице haidukova recipes в Instagram.

Ингредиенты для котлет:

Куриное филе – 500 г

Яйцо – 1 шт.

Помидор без семян – 1 шт.

Кукуруза – 2 ст.л.

Мука – 2 ст.л.

Сметана – 2 ст.л.

Укроп или другая зелень – по вкусу

Соль и перец – по вкусу

Масло – для жарки

Для сливочного пюре:

Картофель – количество не указано

Сливочное масло – количество не указано

Молоко – количество не указано

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарежьте небольшими кубиками, а затем дополнительно порубите ножом, чтобы кусочки стали мельче.

2. Помидор очистите от семян и нарежьте маленькими кубиками. Укроп мелко порубите.

3. В миске смешайте куриное филе, яйцо, помидор, кукурузу, муку, сметану и зелень. Добавьте соль и перец, после чего тщательно перемешайте.

4. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте куриную массу ложкой, формируя небольшие котлеты.

5. Обжаривайте котлеты с обеих сторон до золотистой корочки и полной готовности куриного филе.

Главные истории дня

6. Для гарнира очистите картофель, нарежьте его кусочками и отварите в подсоленной воде до готовности.

7. Слейте воду, добавьте сливочное масло и разомните картофель толкушкой.

8. Постепенно вливайте горячее молоко, недолго взбивая пюре миксером на низкой скорости. При необходимости добавьте еще немного молока, чтобы отрегулировать консистенцию. Не взбивайте долго, чтобы пюре не стало клейким.

9. Подавайте рубленые куриные котлеты горячими вместе с нежным сливочным пюре.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий