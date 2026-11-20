Куриные котлеты – простое блюдо, которое можно приготовить для семейного обеда или ужина. Чтобы они не получились сухими, в фарш добавляют белый хлеб, предварительно размоченный в сливках, и обжаренный лук. Благодаря этим ингредиентам котлеты имеют более нежную текстуру и приятный вкус. Сначала их обжаривают до румяной корочки, а затем доводят до готовности в духовке.

Идея приготовления нежных и сочных куриных котлет опубликована на странице inna.delights в Instagram.

Ингредиенты:

Куриный фарш – 500 г

Лук – 1 крупная или 2 маленькие

Белый хлеб – 3 кусочка

Сливки 10–15% – 50 мл.

Соль – по вкусу

Черный молотый перец – по вкусу

Масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Лук очистите и мелко нарежьте. Разогрейте на сковороде немного масла, выложите лук и обжарьте на умеренном огне до мягкости и легкого золотистого цвета. Снимите с плиты и оставьте остывать.

2. Кусочки белого хлеба положите в небольшую миску и залейте сливками. Оставьте на несколько минут, чтобы мякиш хорошо размягчился.

3. В глубокой миске соедините куриный фарш, остывший лук и размоченный хлеб. Добавьте соль и черный молотый перец. Тщательно перемешайте до однородности.

4. Смочите руки водой и сформируйте из фарша котлеты желаемого размера.

5. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте котлеты с обеих сторон до румяной корочки. На этом этапе их не обязательно полностью прожаривать внутри.

6. Переложите котлеты в форму для запекания и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 10 минут. Доведите до полной готовности, проверив самую большую котлету внутри.

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