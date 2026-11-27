Куриные рулеты с беконом и сыром можно приготовить на обед, ужин или подать как горячую закуску. Тонкие кусочки филе заворачивают с сыром и беконом, панируют и обжаривают до румяной корочки. Внутри мясо остается нежным, а начинка во время приготовления становится мягкой и ароматной. При желании рулетики можно не жарить, а запечь в духовке.

Идея приготовления куриных рулетиков с беконом и сыром опубликована на странице vistovska cooking в Instagram.

Ингредиенты:

Куриное филе – 2 шт.

Сырокопченый бекон – 150 г

Сыр слайсами – 150 г

Специи – по вкусу

Для панировки:

Панировочные сухари – по необходимости

Мука – по необходимости

Яйца – по необходимости

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарежьте вдоль на пласты. Каждый кусочек накройте пищевой пленкой и отбейте с обеих сторон, чтобы мясо стало тоньше и его было удобно заворачивать.

2. Посыпьте филе специями по вкусу. На каждый кусочек выложите ломтик сыра и бекон.

3. Плотно сверните мясо в рулет. Каждый рулет туго обмотайте пищевой пленкой и положите в морозилку на 15 минут. Это поможет заготовкам лучше держать форму.

4. Подготовьте три отдельные емкости: с мукой, взбитыми яйцами и панировочными сухарями. Достаньте рулеты из морозилки и снимите пленку.

5. Каждый рулет сначала обваляйте в муке, затем окуните в яйцо и тщательно запанируйте в сухарях.

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6. Для приготовления на сковороде разогрейте масло и обжарьте рулеты на среднем огне со всех сторон до золотистой корочки. Убедитесь, что курица полностью приготовилась внутри.

7. Другой вариант – выложить рулеты в форму для запекания и готовить в разогретой до 190 градусов духовке примерно 25 минут, до полной готовности мяса.

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