Куриные рулетики с картофелем в духовке: сочное блюдо на обед
Куриные рулетики с картофелем – удачный вариант обеда, для которого не нужно готовить отдельно мясо и гарнир. Куриное филе начиняют смесью творога и твердого сыра с чесноком и петрушкой, а затем запекают вместе с картофелем. Сверху рулетики смазывают сметаной, благодаря чему во время приготовления образуется аппетитная корочка. Блюдо получается сочным и ароматным.
Идея приготовления сочных куриных рулетиков с картофелем на обед опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- Куриное филе – 500 г
- Картофель – 400 г
- Творог – 100 г
- Твердый сыр – 60 г
- Сметана – 30 г
- Петрушка – 15 г
- Чеснок – 2 зубчика
- Соль, перец и специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Очистите картофель, нарежьте тонкими ломтиками, добавьте соль, перец и любимые специи. Перемешайте и равномерно выложите на дно формы для запекания.
2. Разрежьте филе на порционные куски и слегка отбейте каждый из них.
3. Посолите, поперчите и добавьте специи с обеих сторон.
4. Петрушку мелко нарежьте, чеснок пропустите через пресс. Смешайте их с кисломолочным сыром и натертым твердым сыром до однородности.
5. Распределите начинку по кусочкам куриного филе, сверните их рулетами и выложите в форму поверх картофеля швом вниз.
6. Смажьте рулетики сметаной и поставьте форму в разогретую до 200 °C духовку примерно на час.
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