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Куриные рулетики с картофелем в духовке: сочное блюдо на обед

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
75
Куриные рулетики с картофелем в духовке: сочное блюдо на обед
Рецепт сочных куриных рулетиков на обед. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Куриные рулетики с картофелем – удачный вариант обеда, для которого не нужно готовить отдельно мясо и гарнир. Куриное филе начиняют смесью творога и твердого сыра с чесноком и петрушкой, а затем запекают вместе с картофелем. Сверху рулетики смазывают сметаной, благодаря чему во время приготовления образуется аппетитная корочка. Блюдо получается сочным и ароматным.

Идея приготовления сочных куриных рулетиков с картофелем на обед опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Куриные рулетики с картофелем в духовке: сочное блюдо на обед

Рецепт куриных рулетиков с картофелем на обед. Источник: Скриншот поста на странице marafon18 6 в Instagram

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 500 г
  • Картофель – 400 г
  • Творог – 100 г
  • Твердый сыр – 60 г
  • Сметана – 30 г
  • Петрушка – 15 г
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Соль, перец и специи – по вкусу

Способ приготовления:

Куриные рулетики с картофелем в духовке: сочное блюдо на обед

Приправляем картофель. Источник: Скриншот поста на странице marafon18 6 в Instagram

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1. Очистите картофель, нарежьте тонкими ломтиками, добавьте соль, перец и любимые специи. Перемешайте и равномерно выложите на дно формы для запекания.

Куриные рулетики с картофелем в духовке: сочное блюдо на обед

Готовим сырную начинку. Источник: Скриншот поста на странице marafon18 6 в Instagram

2. Разрежьте филе на порционные куски и слегка отбейте каждый из них.

Куриные рулетики с картофелем в духовке: сочное блюдо на обед

Заворачиваем рулетики. Источник: Скриншот поста на странице marafon18 6 в Instagram

3. Посолите, поперчите и добавьте специи с обеих сторон.

4. Петрушку мелко нарежьте, чеснок пропустите через пресс. Смешайте их с кисломолочным сыром и натертым твердым сыром до однородности.

Куриные рулетики с картофелем в духовке: сочное блюдо на обед

Ставим в духовку. Источник: Скриншот поста на странице marafon18 6 в Instagram

5. Распределите начинку по кусочкам куриного филе, сверните их рулетами и выложите в форму поверх картофеля швом вниз.

Куриные рулетики с картофелем в духовке: сочное блюдо на обед

Готовое блюдо. Источник: Скриншот поста на странице marafon18 6 в Instagram

6. Смажьте рулетики сметаной и поставьте форму в разогретую до 200 °C духовку примерно на час.

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