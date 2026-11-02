Куриные рулетики с картофелем в духовке: сочное блюдо на обед

Куриные рулетики с картофелем – удачный вариант обеда, для которого не нужно готовить отдельно мясо и гарнир. Куриное филе начиняют смесью творога и твердого сыра с чесноком и петрушкой, а затем запекают вместе с картофелем. Сверху рулетики смазывают сметаной, благодаря чему во время приготовления образуется аппетитная корочка. Блюдо получается сочным и ароматным.

Идея приготовления сочных куриных рулетиков с картофелем на обед опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

Куриное филе – 500 г

Картофель – 400 г

Творог – 100 г

Твердый сыр – 60 г

Сметана – 30 г

Петрушка – 15 г

Чеснок – 2 зубчика

Соль, перец и специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Очистите картофель, нарежьте тонкими ломтиками, добавьте соль, перец и любимые специи. Перемешайте и равномерно выложите на дно формы для запекания.

2. Разрежьте филе на порционные куски и слегка отбейте каждый из них.

3. Посолите, поперчите и добавьте специи с обеих сторон.

4. Петрушку мелко нарежьте, чеснок пропустите через пресс. Смешайте их с кисломолочным сыром и натертым твердым сыром до однородности.

5. Распределите начинку по кусочкам куриного филе, сверните их рулетами и выложите в форму поверх картофеля швом вниз.

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6. Смажьте рулетики сметаной и поставьте форму в разогретую до 200 °C духовку примерно на час.

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