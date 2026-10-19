Куриные рулетики с сыром и морковью: сочное блюдо, приготовленное в духовке за 25 минут

Куриное филе можно приготовить не только в виде отбивных или запечь кусочками. Попробуйте сделать рулетики с морковью, твердым сыром и зеленью внутри. Благодаря сметане начинка получается нежной, а моцарелла сверху образует аппетитную золотистую корочку. Подготовка не требует много времени, а запекание занимает примерно 20-25 минут.

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Идея приготовления сочных куриных рулетиков с сыром и морковью опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

Куриное филе – 500 г

Морковь – 1 шт.

Твердый сыр – 50 г

Моцарелла – 60 г

Сметана 10% – 1 ст.л.

Чеснок – 1 зубчик

Укроп или петрушка – по вкусу

Соль, перец и специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе разрежьте вдоль на ломтики. Слегка отбейте каждый кусочек, чтобы мясо стало тоньше и его было удобно заворачивать. Посолите, поперчите и добавьте любимые специи.

2. Морковь и твердый сыр натрите на терке. Чеснок измельчите, зелень мелко нарежьте. Смешайте все ингредиенты со сметаной до получения однородной начинки.

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3. Выложите начинку на каждый кусочек куриного филе и плотно сверните в рулетики. При необходимости закрепите их зубочистками, чтобы начинка не выпадала во время запекания.

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4. Переложите рулетики в форму для запекания и поставьте в разогретую до 180 °C духовку на 15-20 минут.

5. Достаньте форму, посыпьте рулетики натертой моцареллой и верните в духовку еще на несколько минут, чтобы сыр расплавился и подрумянился.

6. Убедитесь, что курица полностью прожарилась внутри.

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