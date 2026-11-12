Куриный рулет в беконе с грибами и сыром: сочная закуска для праздничного стола

Если хочется приготовить что-то интереснее обычной мясной нарезки, стоит попробовать куриный рулет с грибами и сыром. Его готовят из куриного фарша, а внутрь добавляют обжаренные шампиньоны с луком, маринованный огурец и твердый сыр. Снаружи рулет оборачивают полосками сырокопченого бекона, который во время запекания подрумянивается и придает блюду выразительный вкус. Такая закуска хороша и горячей, и после охлаждения.

Идея приготовления нежного куриного рулета в беконе опубликована на странице alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

куриный фарш – 700 г;

сырокопченый бекон – 250-300 г;

шампиньоны – 300 г;

лук – 1 крупная луковица

твердый сыр – 150 г

маринованные огурцы – 1-2 шт.

яйцо – 1 шт.

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

сухой чеснок – 0,5 ч. л.

масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на масле до мягкости. Шампиньоны нарежьте пластинками или небольшими кусочками, добавьте к луку и готовьте, пока не выпарится лишняя жидкость. Посолите, поперчите и оставьте начинку немного остыть. Затем добавьте нарезанные кубиками маринованные огурцы.

2. Куриный фарш соедините с яйцом, солью, черным перцем и сухим чесноком. Тщательно перемешайте, чтобы специи равномерно распределились.

3. На столе расстелите пищевую пленку. Выложите полоски бекона рядом друг с другом, формируя прямоугольник. Сверху равномерно распределите куриный фарш.

4. Посыпьте фарш натертым твердым сыром, а затем выложите грибную начинку с луком и маринованными огурцами.

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5. С помощью пленки осторожно сверните заготовку в плотный рулет. Бекон должен полностью покрывать его снаружи. Переложите рулет в форму для запекания, предварительно сняв пленку.

6. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40-50 минут. В конце на несколько минут включите конвекцию, чтобы бекон хорошо подрумянился.

7. Готовому рулету дайте постоять около 10 минут, после чего нарежьте порционными кусочками.

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