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Куриный рулет в беконе с грибами и сыром: сочная закуска для праздничного стола

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
108
Куриный рулет в беконе с грибами и сыром: сочная закуска для праздничного стола
Рецепт сочного куриного рулета в духовке. Источник: gettyimages.com

Если хочется приготовить что-то интереснее обычной мясной нарезки, стоит попробовать куриный рулет с грибами и сыром. Его готовят из куриного фарша, а внутрь добавляют обжаренные шампиньоны с луком, маринованный огурец и твердый сыр. Снаружи рулет оборачивают полосками сырокопченого бекона, который во время запекания подрумянивается и придает блюду выразительный вкус. Такая закуска хороша и горячей, и после охлаждения.

Идея приготовления нежного куриного рулета в беконе опубликована на странице alionakarpiuk в Instagram.

Куриный рулет в беконе с грибами и сыром: сочная закуска для праздничного стола

Рецепт сочного куриного рулета. Источник: Скриншот поста на странице alionakarpiuk в Instagram

Ингредиенты:

  • куриный фарш – 700 г;
  • сырокопченый бекон – 250-300 г;
  • шампиньоны – 300 г;
  • лук – 1 крупная луковица
  • твердый сыр – 150 г
  • маринованные огурцы – 1-2 шт.
  • яйцо – 1 шт.
  • соль – по вкусу
  • черный перец – по вкусу
  • сухой чеснок – 0,5 ч. л.
  • масло – для жарки
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Способ приготовления:

Куриный рулет в беконе с грибами и сыром: сочная закуска для праздничного стола

Формируем рулет. Источник: Скриншот поста на странице alionakarpiuk в Instagram

1. Лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на масле до мягкости. Шампиньоны нарежьте пластинками или небольшими кусочками, добавьте к луку и готовьте, пока не выпарится лишняя жидкость. Посолите, поперчите и оставьте начинку немного остыть. Затем добавьте нарезанные кубиками маринованные огурцы.

Куриный рулет в беконе с грибами и сыром: сочная закуска для праздничного стола

Ставим в духовку. Источник: Скриншот поста на странице alionakarpiuk в Instagram

2. Куриный фарш соедините с яйцом, солью, черным перцем и сухим чесноком. Тщательно перемешайте, чтобы специи равномерно распределились.

3. На столе расстелите пищевую пленку. Выложите полоски бекона рядом друг с другом, формируя прямоугольник. Сверху равномерно распределите куриный фарш.

Куриный рулет в беконе с грибами и сыром: сочная закуска для праздничного стола

Готовый рулет. Источник: Скриншот поста на странице alionakarpiuk в Instagram

4. Посыпьте фарш натертым твердым сыром, а затем выложите грибную начинку с луком и маринованными огурцами.

5. С помощью пленки осторожно сверните заготовку в плотный рулет. Бекон должен полностью покрывать его снаружи. Переложите рулет в форму для запекания, предварительно сняв пленку.

6. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40-50 минут. В конце на несколько минут включите конвекцию, чтобы бекон хорошо подрумянился.

Куриный рулет в беконе с грибами и сыром: сочная закуска для праздничного стола

Нарезаем рулет на кусочки. Источник: Скриншот поста на странице alionakarpiuk в Instagram

7. Готовому рулету дайте постоять около 10 минут, после чего нарежьте порционными кусочками.

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