Куриный суп с сырными шариками: оригинальный рецепт сытного обеда
Куриный суп с сырными шариками станет вкусным вариантом обеда для всей семьи. Его готовят на основе куриного филе, картофеля, моркови и лука, а вместо обычной лапши добавляют небольшие шарики из твердого сыра. Они получаются нежными и придают первому блюду особый вкус. Для приготовления не нужны сложные продукты, а сам суп получается сытным и ароматным.
Идея приготовления домашнего супа с сырными шариками опубликована на странице bude smachno razom в Instagram.
Ингредиенты для супа:
- Куриное филе – 1 шт.
- Картофель – 4-5 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Лавровый лист – 1-2 шт.
- Соль – по вкусу
- Черный перец – по вкусу
- Зелень – по вкусу
- Масло – для обжаривания
- Вода или бульон – по необходимости
Для сырных шариков:
- Твердый сыр – 150 г
- Сливочное масло – 40 г
- Яйцо – 1 шт.
- Мука – 100 г
- Соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Лук очистите и нарежьте небольшими кубиками. Морковь очистите и натрите на крупной терке. В кастрюле с толстым дном разогрейте немного масла, выложите овощи и обжарьте до мягкости.
2. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками и добавьте к овощам. Картофель очистите, нарежьте кубиками и также переложите в кастрюлю.
3. Залейте ингредиенты водой или готовым бульоном. Добавьте соль, черный перец и лавровый лист. Доведите до кипения и варите примерно 10 минут.
4. Пока суп готовится, сделайте сырные шарики. Твердый сыр натрите на мелкой или средней терке. Добавьте яйцо, мягкое сливочное масло, муку и щепотку соли.
5. Перемешайте ингредиенты и замесите однородное тесто. Сформируйте из него небольшие шарики примерно одинакового размера.
6. Осторожно опустите сырные шарики в суп и варите, пока они не всплывут на поверхность. После этого оставьте блюдо на огне еще на 3-5 минут.
7. В конце добавьте измельченную свежую зелень, выключите огонь и дайте супу немного настояться под крышкой.
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