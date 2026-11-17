Куриный суп с сырными шариками станет вкусным вариантом обеда для всей семьи. Его готовят на основе куриного филе, картофеля, моркови и лука, а вместо обычной лапши добавляют небольшие шарики из твердого сыра. Они получаются нежными и придают первому блюду особый вкус. Для приготовления не нужны сложные продукты, а сам суп получается сытным и ароматным.

Идея приготовления домашнего супа с сырными шариками опубликована на странице bude smachno razom в Instagram.

Ингредиенты для супа:

Куриное филе – 1 шт.

Картофель – 4-5 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Лавровый лист – 1-2 шт.

Соль – по вкусу

Черный перец – по вкусу

Зелень – по вкусу

Масло – для обжаривания

Вода или бульон – по необходимости

Для сырных шариков:

Твердый сыр – 150 г

Сливочное масло – 40 г

Яйцо – 1 шт.

Мука – 100 г

Соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Лук очистите и нарежьте небольшими кубиками. Морковь очистите и натрите на крупной терке. В кастрюле с толстым дном разогрейте немного масла, выложите овощи и обжарьте до мягкости.

2. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками и добавьте к овощам. Картофель очистите, нарежьте кубиками и также переложите в кастрюлю.

3. Залейте ингредиенты водой или готовым бульоном. Добавьте соль, черный перец и лавровый лист. Доведите до кипения и варите примерно 10 минут.

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4. Пока суп готовится, сделайте сырные шарики. Твердый сыр натрите на мелкой или средней терке. Добавьте яйцо, мягкое сливочное масло, муку и щепотку соли.

5. Перемешайте ингредиенты и замесите однородное тесто. Сформируйте из него небольшие шарики примерно одинакового размера.

6. Осторожно опустите сырные шарики в суп и варите, пока они не всплывут на поверхность. После этого оставьте блюдо на огне еще на 3-5 минут.

7. В конце добавьте измельченную свежую зелень, выключите огонь и дайте супу немного настояться под крышкой.

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