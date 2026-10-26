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Квашеная капуста в собственном соку: делимся лучшим рецептом самой полезной закуски

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
21
Квашеная капуста в собственном соку: делимся лучшим рецептом самой полезной закуски
Квашеная капуста. Источник: gettyimages.com

Квашеная капуста – очень полезная и вкусная закуска, которую можно есть каждый день. А для оригинального вкуса можно добавить морковь, лук, сладкий перец, специи.

Квашеная капуста в собственном соку: делимся лучшим рецептом самой полезной закуски

Домашняя квашеная капуста

Кулинар поделилась на YouTube рецептом очень вкусной, полезной квашеной капусты, с солью и морковью.

Ингредиенты: 

  • Капуста белокочанная 2 кг
  • Морковь 1 шт
  • Соль 40-50 г
  • Сахар 1 ч. л.

Способ приготовления: 

1. Разрезаем капусту на две части и шинкуем ножом.

Квашеная капуста в собственном соку: делимся лучшим рецептом самой полезной закуски

Как правильно готовить квашеную капусту

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2. Очищаем морковь от кожуры, обязательно моем ее и затем натираем на мелкую терку. Добавляем натертую морковь к шинкованной капусте, после тщательно перемешайте капусту с морковью, добавит соль, сахар.

3. Помните капусту, выложите в банку. Сверху на тарелку нужно поставить что-то тяжелое, например литровую банку с водой, это поможет максимально погрузить капусту в собственный сок. Если у вас капуста очень сухая и пустила совсем мало соку, можете добавить пол стакана холодной воды. Оставляем капусту при комнатной температуре на 3 дня. Каждый день нам нужно деревянной ложкой проделывать небольшие отверстия в капусте, это поможет удалить лишний воздух, иначе у вас получится горькая капуста.

Квашеная капуста в собственном соку: делимся лучшим рецептом самой полезной закуски

Морковь для приготовления закуски

4. Через 3 дня капуста в собственном соку готова, можно пробовать. Капусту нужно хранить в холодильнике или холодном помещении. Приятного аппетита!

Квашеная капуста в собственном соку: делимся лучшим рецептом самой полезной закуски

Готовая капуста

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