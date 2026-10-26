Квашеная капуста в собственном соку: делимся лучшим рецептом самой полезной закуски
Квашеная капуста – очень полезная и вкусная закуска, которую можно есть каждый день. А для оригинального вкуса можно добавить морковь, лук, сладкий перец, специи.
Кулинар поделилась на YouTube рецептом очень вкусной, полезной квашеной капусты, с солью и морковью.
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная 2 кг
- Морковь 1 шт
- Соль 40-50 г
- Сахар 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Разрезаем капусту на две части и шинкуем ножом.
2. Очищаем морковь от кожуры, обязательно моем ее и затем натираем на мелкую терку. Добавляем натертую морковь к шинкованной капусте, после тщательно перемешайте капусту с морковью, добавит соль, сахар.
3. Помните капусту, выложите в банку. Сверху на тарелку нужно поставить что-то тяжелое, например литровую банку с водой, это поможет максимально погрузить капусту в собственный сок. Если у вас капуста очень сухая и пустила совсем мало соку, можете добавить пол стакана холодной воды. Оставляем капусту при комнатной температуре на 3 дня. Каждый день нам нужно деревянной ложкой проделывать небольшие отверстия в капусте, это поможет удалить лишний воздух, иначе у вас получится горькая капуста.
4. Через 3 дня капуста в собственном соку готова, можно пробовать. Капусту нужно хранить в холодильнике или холодном помещении. Приятного аппетита!
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