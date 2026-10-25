Квашеная капуста в рассоле на зиму: классический рецепт без уксуса и сахара

Хрустящую квашеную капусту можно приготовить в банке всего из трех ингредиентов: белокочанной капусты, моркови и соли. Уксус и сахар не понадобятся, так как характерная кислинка образуется естественным путем во время брожения. Чтобы капуста оставалась сочной и не размягчалась, важно соблюдать пропорции соли и следить, чтобы овощи были полностью погружены в рассол. При комнатной температуре приготовление обычно занимает несколько дней.

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Идея приготовления хрустящей квашеной капусты в рассоле опубликована на странице yablonska tanya в Instagram.

Ингредиенты:

Белокочанная капуста – 1 кг.

Морковь – 50-75 г

Каменная соль – 20 г

По желанию можно добавить несколько горошин черного перца и 1 лавровый лист.

Способ приготовления:

1. Очистите капусту от поврежденных верхних листьев и тонко нашинкуйте. Морковь очистите и натрите на крупной терке.

2. Смешайте капусту с морковью, добавьте соль и тщательно перемешайте. Слегка помните овощи руками, чтобы они начали выделять сок, но не переусердствуйте, если хотите сохранить хрустящую текстуру.

3. Плотно утрамбуйте капусту в чистой банке, прижимая каждый слой. Оставьте сверху немного свободного места, поскольку во время брожения объем жидкости может увеличиться. Сок должен покрывать капусту.

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4. Прижмите овощи чистым гнетом, чтобы они оставались погруженными в рассол. Поставьте банку в миску или на тарелку, куда будет стекать жидкость во время брожения.

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5. Оставьте капусту при комнатной температуре примерно на 3-4 дня. Каждый день чистой палочкой осторожно прокалывайте массу до дна в нескольких местах, чтобы выпустить газы.

6. Проверяйте, остается ли капуста под рассолом. Если жидкости недостаточно, не оставляйте верхний слой открытым для воздуха.

7. Когда капуста приобретет желаемый кисловатый вкус, переставьте ее в холодильник в плотно закрытой емкости. Низкая температура замедлит брожение.

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