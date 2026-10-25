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Квашеная капуста в рассоле на зиму: классический рецепт без уксуса и сахара

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
186
Квашеная капуста в рассоле на зиму: классический рецепт без уксуса и сахара
Рецепт хрустящей квашеной капусты. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Хрустящую квашеную капусту можно приготовить в банке всего из трех ингредиентов: белокочанной капусты, моркови и соли. Уксус и сахар не понадобятся, так как характерная кислинка образуется естественным путем во время брожения. Чтобы капуста оставалась сочной и не размягчалась, важно соблюдать пропорции соли и следить, чтобы овощи были полностью погружены в рассол. При комнатной температуре приготовление обычно занимает несколько дней.

Идея приготовления хрустящей квашеной капусты в рассоле опубликована на странице yablonska tanya в Instagram.

Квашеная капуста в рассоле на зиму: классический рецепт без уксуса и сахара

Рецепт квашеной капусты. Источник: Скриншот поста на странице yablonska tanya в Instagram

Ингредиенты:

  • Белокочанная капуста – 1 кг.
  • Морковь – 50-75 г
  • Каменная соль – 20 г
  • По желанию можно добавить несколько горошин черного перца и 1 лавровый лист.

Способ приготовления:

Квашеная капуста в рассоле на зиму: классический рецепт без уксуса и сахара

Измельчаем капусту. Источник: Скриншот поста на странице yablonska tanya в Instagram

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1. Очистите капусту от поврежденных верхних листьев и тонко нашинкуйте. Морковь очистите и натрите на крупной терке.

2. Смешайте капусту с морковью, добавьте соль и тщательно перемешайте. Слегка помните овощи руками, чтобы они начали выделять сок, но не переусердствуйте, если хотите сохранить хрустящую текстуру.

Квашеная капуста в рассоле на зиму: классический рецепт без уксуса и сахара

Добавляем морковь и соль. Источник: Скриншот поста на странице yablonska tanya в Instagram

3. Плотно утрамбуйте капусту в чистой банке, прижимая каждый слой. Оставьте сверху немного свободного места, поскольку во время брожения объем жидкости может увеличиться. Сок должен покрывать капусту.

Квашеная капуста в рассоле на зиму: классический рецепт без уксуса и сахара

Разминаем капусту. Источник: Скриншот поста на странице yablonska tanya в Instagram

4. Прижмите овощи чистым гнетом, чтобы они оставались погруженными в рассол. Поставьте банку в миску или на тарелку, куда будет стекать жидкость во время брожения.

Квашеная капуста в рассоле на зиму: классический рецепт без уксуса и сахара

Ставим груз. Источник: Скриншот поста на странице yablonska tanya в Instagram

5. Оставьте капусту при комнатной температуре примерно на 3-4 дня. Каждый день чистой палочкой осторожно прокалывайте массу до дна в нескольких местах, чтобы выпустить газы.

Квашеная капуста в рассоле на зиму: классический рецепт без уксуса и сахара

Готовая капуста. Источник: Скриншот поста на странице yablonska tanya в Instagram

6. Проверяйте, остается ли капуста под рассолом. Если жидкости недостаточно, не оставляйте верхний слой открытым для воздуха.

7. Когда капуста приобретет желаемый кисловатый вкус, переставьте ее в холодильник в плотно закрытой емкости. Низкая температура замедлит брожение.

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