Киевский торт без выпечки: рецепт самого вкусного десерта по-новому

Нежный киквский торт без духовки готовят из песочного печенья, поджаренных орехов и крема на основе масла, сгущенного молока и сметаны. Основу смешивают с частью крема и уплотняют в форме, а остальное оставляют для верхнего слоя.

OBOZ.UA рассказывает, в какой последовательности подготовить ингредиенты и собрать десерт.

Ингредиенты для торта из печенья:

песочное печенье – 400 г

грецкие орехи или фундук – 150 г

сливочное масло – 180 г

сгущенное молоко – 1 банка, около 370 г

сметана – 200 г

какао – 2 столовые ложки

ванильный сахар – 1 пакетик

Для украшения:

измельченные орехи

тертый шоколад или крошка из печенья

Способ приготовления:

1. Поломайте печенье руками или измельчите скалкой. Оставляйте небольшие кусочки: они придадут основе более выразительную текстуру. Не растирайте все печенье в мелкий порошок.

2. Слегка поджарьте орехи на сухой сковороде. Дайте им остыть, затем измельчите и смешайте с подготовленным печеньем в миске, где будет удобно соединять основу с кремом.

3. Мягкое сливочное масло взбейте миксером до пышности. Продолжая взбивать, постепенно добавляйте сгущенное молоко. После этого добавьте сметану и ванильный сахар и перемешайте до однородной кремовой консистенции.

4. Добавьте к печенью с орехами примерно две трети крема. Тщательно перемешайте, чтобы он обволакивал все кусочки. Переложите массу в застеленную форму и хорошо уплотните ложкой: это поможет готовому торту держать форму. В оставшийся крем всыпьте какао и перемешайте до однородности. Выложите шоколадный крем поверх основы и равномерно распределите по всей поверхности.

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5. Поставьте торт в холодильник минимум на 5-6 часов, а лучше – на всю ночь. За это время печенье пропитается кремом, масса станет плотнее, и десерт будет легко нарезать на порции. Перед подачей украсьте верх подготовленной посыпкой.

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