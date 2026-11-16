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Киевский торт без выпечки: рецепт самого вкусного десерта по-новому

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
756
Рецепт торта
Киевский торт без выпечки: рецепт самого вкусного десерта по-новому. Источник: pexels.com

Нежный киквский торт без духовки готовят из песочного печенья, поджаренных орехов и крема на основе масла, сгущенного молока и сметаны. Основу смешивают с частью крема и уплотняют в форме, а остальное оставляют для верхнего слоя.

Киевский торт без выпечки: рецепт самого вкусного десерта по-новому

Как приготовить вкусный Киевский торт. Источник: pexels.com

OBOZ.UA рассказывает, в какой последовательности подготовить ингредиенты и собрать десерт. 

Ингредиенты для торта из печенья: 

  • песочное печенье – 400 г
  • грецкие орехи или фундук – 150 г
  • сливочное масло – 180 г
  • сгущенное молоко – 1 банка, около 370 г
  • сметана – 200 г
  • какао – 2 столовые ложки
  • ванильный сахар – 1 пакетик

Для украшения:

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  • измельченные орехи
  • тертый шоколад или крошка из печенья

Способ приготовления: 

1. Поломайте печенье руками или измельчите скалкой. Оставляйте небольшие кусочки: они придадут основе более выразительную текстуру. Не растирайте все печенье в мелкий порошок.

Киевский торт без выпечки: рецепт самого вкусного десерта по-новому

Печенье для десерта

2. Слегка поджарьте орехи на сухой сковороде. Дайте им остыть, затем измельчите и смешайте с подготовленным печеньем в миске, где будет удобно соединять основу с кремом.

3. Мягкое сливочное масло взбейте миксером до пышности. Продолжая взбивать, постепенно добавляйте сгущенное молоко. После этого добавьте сметану и ванильный сахар и перемешайте до однородной кремовой консистенции.

Киевский торт без выпечки: рецепт самого вкусного десерта по-новому

Крем для торта. Источник: pexels.com

4. Добавьте к печенью с орехами примерно две трети крема. Тщательно перемешайте, чтобы он обволакивал все кусочки. Переложите массу в застеленную форму и хорошо уплотните ложкой: это поможет готовому торту держать форму. В оставшийся крем всыпьте какао и перемешайте до однородности. Выложите шоколадный крем поверх основы и равномерно распределите по всей поверхности.

5. Поставьте торт в холодильник минимум на 5-6 часов, а лучше – на всю ночь. За это время печенье пропитается кремом, масса станет плотнее, и десерт будет легко нарезать на порции. Перед подачей украсьте верх подготовленной посыпкой.

Киевский торт без выпечки: рецепт самого вкусного десерта по-новому

Готовый торт. Источник: pexels.com

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