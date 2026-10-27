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Легкая творожная пицца для перекуса: простой рецепт блюда за 15 минут

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
66
Легкая творожная пицца для перекуса: простой рецепт блюда за 15 минут
Рецепт пиццы. Источник: gettyimages.com

Домашние пиццы можно готовить из любого теста, а также просто из лаваша, творога. Для начинки подойдут любе продукты, которые вы любите.

Легкая творожная пицца для перекуса: простой рецепт блюда за 15 минут

Творожное тесто для пиццы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной творожной пиццы, с вкусной начинкой. 

Ингредиенты:

  • 180 г кисломолочного сыра 5%
  • 1 яйцо
  • 1/3 ч.л. соли
  • 1 ст.л. муки
  • 1/2 ч.л. разрыхлителя

Начинка: 

  • 50-60 г куриного филе
  • 20 г натертого сыра
  • 1 томат
  • 1 ст.л. кетчупа
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Способ приготовления: 

1. Тесто: смешайте творог, яйцо, соль, муку, разрыхлитель.

Легкая творожная пицца для перекуса: простой рецепт блюда за 15 минут

Творожное тесто

2. Выложите на пергамент тесто, выпекайте 10 минут при 180С.

Легкая творожная пицца для перекуса: простой рецепт блюда за 15 минут

Начинка для пиццы

3. После выкладываем начинку и готовьте еще 5-7 минут.

Легкая творожная пицца для перекуса: простой рецепт блюда за 15 минут

Готовая пицца

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