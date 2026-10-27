Легкая творожная пицца для перекуса: простой рецепт блюда за 15 минут
Домашние пиццы можно готовить из любого теста, а также просто из лаваша, творога. Для начинки подойдут любе продукты, которые вы любите.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной творожной пиццы, с вкусной начинкой.
Ингредиенты:
- 180 г кисломолочного сыра 5%
- 1 яйцо
- 1/3 ч.л. соли
- 1 ст.л. муки
- 1/2 ч.л. разрыхлителя
Начинка:
- 50-60 г куриного филе
- 20 г натертого сыра
- 1 томат
- 1 ст.л. кетчупа
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Способ приготовления:
1. Тесто: смешайте творог, яйцо, соль, муку, разрыхлитель.
2. Выложите на пергамент тесто, выпекайте 10 минут при 180С.
3. После выкладываем начинку и готовьте еще 5-7 минут.
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