Легкая творожная пицца для перекуса: простой рецепт блюда за 15 минут

Домашние пиццы можно готовить из любого теста, а также просто из лаваша, творога. Для начинки подойдут любе продукты, которые вы любите.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной творожной пиццы, с вкусной начинкой.

Ингредиенты:

180 г кисломолочного сыра 5%

1 яйцо

1/3 ч.л. соли

1 ст.л. муки

1/2 ч.л. разрыхлителя

Начинка:

50-60 г куриного филе

20 г натертого сыра

1 томат

1 ст.л. кетчупа

Способ приготовления:

1. Тесто: смешайте творог, яйцо, соль, муку, разрыхлитель.

2. Выложите на пергамент тесто, выпекайте 10 минут при 180С.

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3. После выкладываем начинку и готовьте еще 5-7 минут.

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