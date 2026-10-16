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Легкий и очень вкусный салат с филе и айсбергом: рецепт блюда для ужина

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
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Рецепт салата
Легкий и очень вкусный салат с филе и айсбергом: рецепт блюда для ужина. Источник: pexels.com

Салат для ужина – лучшее блюдо. А готовить его лучше всего из зелени, овощей, добавляя креветки, сыр, или филе, вареные яйца. 

Легкий и очень вкусный салат с филе и айсбергом: рецепт блюда для ужина

Легкий салат для ужина

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого салата из овощей, с филе и вкусным соусом. 

Ингредиенты: 

  • айсберг
  • 100 г куриного филе
  • 12 шт. помидоров черри
  • 2 огурца
  • заправка для филе – соль, перец, сушеный чеснок, копченая паприка, масло🧂
  • 20 г кукурузы
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Заправка для салата:

  • 5 ст. л. сметаны или белого йогурта + 2 ч. л.
  • оливкового масла 
  • 30 г твердого сыра 
  • 1 ч. л. лимонного сока
  • соль, перец, сушенный чеснок

Способ приготовления: 

1. Приготовьте куриное филе в духовке или мультипечи. 

2. В тарелку выкладываем нарезанный айсберг, помидоры черри, огурец, кукурузу, курицу.

Легкий и очень вкусный салат с филе и айсбергом: рецепт блюда для ужина

Ингредиенты для салата

3. Для заправки: смешайте сметану, оливковое масло, лимонный сок, тертый твердый сыр, сушеный чеснок, соль и перец, и тщательно перемешиваем.

Легкий и очень вкусный салат с филе и айсбергом: рецепт блюда для ужина

Заправка для блюда

4. Заправляем салат, перемешиваем и подаем! 

Легкий и очень вкусный салат с филе и айсбергом: рецепт блюда для ужина

Готовый салат

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