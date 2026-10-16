Легкий и очень вкусный салат с филе и айсбергом: рецепт блюда для ужина

Салат для ужина – лучшее блюдо. А готовить его лучше всего из зелени, овощей, добавляя креветки, сыр, или филе, вареные яйца.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого салата из овощей, с филе и вкусным соусом.

Ингредиенты:

айсберг

100 г куриного филе

12 шт. помидоров черри

2 огурца

заправка для филе – соль, перец, сушеный чеснок, копченая паприка, масло🧂

20 г кукурузы

Заправка для салата:

5 ст. л. сметаны или белого йогурта + 2 ч. л.

оливкового масла

30 г твердого сыра

1 ч. л. лимонного сока

соль, перец, сушенный чеснок

Способ приготовления:

1. Приготовьте куриное филе в духовке или мультипечи.

2. В тарелку выкладываем нарезанный айсберг, помидоры черри, огурец, кукурузу, курицу.

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3. Для заправки: смешайте сметану, оливковое масло, лимонный сок, тертый твердый сыр, сушеный чеснок, соль и перец, и тщательно перемешиваем.

4. Заправляем салат, перемешиваем и подаем!

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