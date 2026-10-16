Легкий и очень вкусный салат с филе и айсбергом: рецепт блюда для ужина
Салат для ужина – лучшее блюдо. А готовить его лучше всего из зелени, овощей, добавляя креветки, сыр, или филе, вареные яйца.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого салата из овощей, с филе и вкусным соусом.
Ингредиенты:
- айсберг
- 100 г куриного филе
- 12 шт. помидоров черри
- 2 огурца
- заправка для филе – соль, перец, сушеный чеснок, копченая паприка, масло🧂
- 20 г кукурузы
Заправка для салата:
- 5 ст. л. сметаны или белого йогурта + 2 ч. л.
- оливкового масла
- 30 г твердого сыра
- 1 ч. л. лимонного сока
- соль, перец, сушенный чеснок
Способ приготовления:
1. Приготовьте куриное филе в духовке или мультипечи.
2. В тарелку выкладываем нарезанный айсберг, помидоры черри, огурец, кукурузу, курицу.
3. Для заправки: смешайте сметану, оливковое масло, лимонный сок, тертый твердый сыр, сушеный чеснок, соль и перец, и тщательно перемешиваем.
4. Заправляем салат, перемешиваем и подаем!
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