Ленивый пирог из лаваша с вкусной начинкой: делимся легким рецептом

Лаваш – очень простой, но универсальный продукт для приготовления вкусных закусок, а также пирогов, запеканок, булочек. Стоит отметить, что лаваш можно готовить даже в домашних условиях из муки и воды.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пирога из лаваша, с вкусной, сытной начинкой.

Ингредиенты:

тесто фило или лаваш 200 г

консервированный тунец 1 банка

яйца 4 шт.

помидор 1 шт.

зеленый лук 6-7 шт.

крем-сыр 100 г

соль, черный перец

Для смазывания:

сливочное масло 70 г

яйцо 1 шт.

кунжут для посыпки

Способ приготовления:

1. Для начинки: смешиваем тунец, натертые вареные яйца, нарезанные лук и помидор, сливочный сыр. Солим, перчим и перемешиваем.

2. Тесто фило полностью размораживаем. Каждый лист слегка смазываем растопленным сливочным маслом (много масла наносить не нужно).

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3. С края выкладываем начинку и скручиваем рулет. Выкладываем в форму, застеленную силиконизированным пергаментом, смазываем взбитым яйцом и посыпаем кунжутом.

4. Запекаем в разогретой до 180С духовке 35-45 минут до появления румяной корочки.

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