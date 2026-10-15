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Ленивый пирог из лаваша с вкусной начинкой: делимся легким рецептом

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
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Ленивый пирог из лаваша с вкусной начинкой: делимся легким рецептом
Сытный пирог из лаваша. Источник: pexels.com

Лаваш – очень простой, но универсальный продукт для приготовления вкусных закусок, а также пирогов, запеканок, булочек. Стоит отметить, что лаваш можно готовить даже в домашних условиях из муки и воды.

Ленивый пирог из лаваша с вкусной начинкой: делимся легким рецептом

Пирог из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пирога из лаваша, с вкусной, сытной начинкой. 

Ингредиенты:

  • тесто фило или лаваш 200 г
  • консервированный тунец 1 банка
  • яйца 4 шт.
  • помидор 1 шт.
  • зеленый лук 6-7 шт.
  • крем-сыр 100 г
  • соль, черный перец

Для смазывания:

  • сливочное масло 70 г
  • яйцо 1 шт.
  • кунжут для посыпки

Способ приготовления: 

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1. Для начинки: смешиваем тунец, натертые вареные яйца, нарезанные лук и помидор, сливочный сыр. Солим, перчим и перемешиваем.

Ленивый пирог из лаваша с вкусной начинкой: делимся легким рецептом

Начинка для блюда

2. Тесто фило полностью размораживаем. Каждый лист слегка смазываем растопленным сливочным маслом (много масла наносить не нужно).

Ленивый пирог из лаваша с вкусной начинкой: делимся легким рецептом

Приготовление закуски

3. С края выкладываем начинку и скручиваем рулет. Выкладываем в форму, застеленную силиконизированным пергаментом, смазываем взбитым яйцом и посыпаем кунжутом.

Ленивый пирог из лаваша с вкусной начинкой: делимся легким рецептом

Сколько выпекать пирог

4. Запекаем в разогретой до 180С духовке 35-45 минут до появления румяной корочки.

Ленивый пирог из лаваша с вкусной начинкой: делимся легким рецептом

Готовый пирог

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