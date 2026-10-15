Ленивый пирог из лаваша с вкусной начинкой: делимся легким рецептом
Лаваш – очень простой, но универсальный продукт для приготовления вкусных закусок, а также пирогов, запеканок, булочек. Стоит отметить, что лаваш можно готовить даже в домашних условиях из муки и воды.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пирога из лаваша, с вкусной, сытной начинкой.
Ингредиенты:
- тесто фило или лаваш 200 г
- консервированный тунец 1 банка
- яйца 4 шт.
- помидор 1 шт.
- зеленый лук 6-7 шт.
- крем-сыр 100 г
- соль, черный перец
Для смазывания:
- сливочное масло 70 г
- яйцо 1 шт.
- кунжут для посыпки
Способ приготовления:
1. Для начинки: смешиваем тунец, натертые вареные яйца, нарезанные лук и помидор, сливочный сыр. Солим, перчим и перемешиваем.
2. Тесто фило полностью размораживаем. Каждый лист слегка смазываем растопленным сливочным маслом (много масла наносить не нужно).
3. С края выкладываем начинку и скручиваем рулет. Выкладываем в форму, застеленную силиконизированным пергаментом, смазываем взбитым яйцом и посыпаем кунжутом.
4. Запекаем в разогретой до 180С духовке 35-45 минут до появления румяной корочки.
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