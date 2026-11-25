Легкий салат из свеклы на каждый день: делимся лучшим рецептом
Салаты из свеклы можно готовить добавляя разные продукты, которые вы любите. Особенно хорошо свекла сочетается с сыром, яйцами, зеленью.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из свеклы, с сыром и яйцами.
Ингредиенты:
- свекла вареная
- яйца
- сыр
- специи
- майонез
Способ приготовления:
1. Натрите все ингредиенты. Добавьте тертый чеснок.
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2. Добавьте майонез, специи, перемешайте.
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