Легкий салат из зелени и авокадо: делимся простым рецептом полезного блюда

Лучший салат для праздничного стола и просто на каждый день – то, где основа – зелень, авокадо, свежие овощи. А заправлять такие салаты лучше всего заправкой из оливкового масла с горчицей и с соком цитрусовых.

Кулинар поделилась в Instаgram рецептом очень вкусного, легкого в приготовлении салата из зелени и авокадо.

Ингредиенты:

листья салата

помидоры

хлеб ржаной

кукурузу консервированную

авокадо

Способ приготовления:

1. Заправка: дижонская горчица, мед, лимонный сок смешайте.

2. Хлеб нарезаем кубиками и подсушиваем 5-10 минут.

3. Тем временем выкладываем листья салата, помидоры черри, кукурузу, авокадо, сухарики, посыпаем пармезаном и поливаем заправкой.

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