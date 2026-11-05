Легкий салат из зелени и авокадо: делимся простым рецептом полезного блюда
Лучший салат для праздничного стола и просто на каждый день – то, где основа – зелень, авокадо, свежие овощи. А заправлять такие салаты лучше всего заправкой из оливкового масла с горчицей и с соком цитрусовых.
Кулинар поделилась в Instаgram рецептом очень вкусного, легкого в приготовлении салата из зелени и авокадо.
Ингредиенты:
- листья салата
- помидоры
- хлеб ржаной
- кукурузу консервированную
- авокадо
Способ приготовления:
1. Заправка: дижонская горчица, мед, лимонный сок смешайте.
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2. Хлеб нарезаем кубиками и подсушиваем 5-10 минут.
3. Тем временем выкладываем листья салата, помидоры черри, кукурузу, авокадо, сухарики, посыпаем пармезаном и поливаем заправкой.
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