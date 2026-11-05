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Легкий салат из зелени и авокадо: делимся простым рецептом полезного блюда

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
384
Рецепт салата
Легкий салат из зелени и авокадо: делимся простым рецептом полезного блюда. Источник: pexels.com

Лучший салат для праздничного стола и просто на каждый день – то, где основа – зелень, авокадо, свежие овощи. А заправлять такие салаты лучше всего заправкой из оливкового масла с горчицей и с соком цитрусовых.

Легкий салат из зелени и авокадо: делимся простым рецептом полезного блюда

Вкусный салат

Кулинар поделилась в Instаgram рецептом очень вкусного, легкого в приготовлении салата из зелени и авокадо.

Ингредиенты:

  • листья салата
  • помидоры
  • хлеб ржаной
  • кукурузу консервированную
  • авокадо

Способ приготовления:

1. Заправка: дижонская горчица, мед, лимонный сок смешайте.

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Легкий салат из зелени и авокадо: делимся простым рецептом полезного блюда

Ингредиенты для заправки. Источник: скриншот из видео в Instagram

2. Хлеб нарезаем кубиками и подсушиваем 5-10 минут.

Легкий салат из зелени и авокадо: делимся простым рецептом полезного блюда

Сухарики для салата. Источник: скриншот из видео в Instagram

3. Тем временем выкладываем листья салата, помидоры черри, кукурузу, авокадо, сухарики, посыпаем пармезаном и поливаем заправкой.

Легкий салат из зелени и авокадо: делимся простым рецептом полезного блюда

Готовы салат. Источник: скриншот из видео в Instagram

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