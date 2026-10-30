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Ленивая лазанья на сковороде: простой рецепт с фаршем и сыром

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
189
Ленивая лазанья на сковороде: простой рецепт с фаршем и сыром
Рецепт ленивой лазаньи. Источник: freepik.com

Ленивая лазанья на сковороде – простой способ приготовить сытный ужин без духовки и длительного укладывания слоев. Вместо традиционного формирования блюда листы теста ломают на кусочки и тушат вместе с фаршем, овощами и томатным соусом. В конце приготовления добавляют тертый сыр, который успевает расплавиться под крышкой. На все блюдо понадобится одна сковорода и примерно 30 минут.

Идея приготовления ленивой лазаньи на сковороде опубликована на странице gotuyemo v kayf в Instagram.

Ленивая лазанья на сковороде: простой рецепт с фаршем и сыром

Рецепт сытной лазаньи на сковороде. Источник: Скриншот поста на странице gotuyemo v kayf в Instagram

Ингредиенты:

  • Фарш – 400 г
  • Листы лазаньи – 6-8 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Томатная паста – 40 г
  • Горячая вода – 600 мл.
  • Сыр – 60 г
  • Соль – по вкусу
  • Любимые специи – по вкусу
  • Масло – для жарки

Способ приготовления:

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Ленивая лазанья на сковороде: простой рецепт с фаршем и сыром

Обжариваем фарш с овощами. Источник: Скриншот поста на странице gotuyemo v kayf в Instagram

1. Лук нарежьте небольшими кубиками, а морковь натрите на терке. Чеснок измельчите ножом или пропустите через пресс.

2. Разогрейте на сковороде немного масла, выложите лук и морковь. Готовьте несколько минут, пока они не станут мягкими.

Ленивая лазанья на сковороде: простой рецепт с фаршем и сыром

Выкладываем листы лазаньи в соус. Источник: Скриншот поста на странице gotuyemo v kayf в Instagram

3. Выложите мясо к овощам и жарьте, разбивая комочки лопаткой, пока оно не изменит цвет.

4. Добавьте чеснок, томатную пасту, соль и любимые специи. Перемешайте и тушите несколько минут, чтобы ингредиенты соединились.

Ленивая лазанья на сковороде: простой рецепт с фаршем и сыром

Добавляем сыр. Источник: Скриншот поста на странице gotuyemo v kayf в Instagram

5. Поломайте их на небольшие кусочки и распределите по сковороде. Влейте горячую воду и осторожно перемешайте.

6. Накройте сковороду и готовьте на небольшом огне примерно 20-25 минут. Время от времени проверяйте блюдо и перемешивайте, чтобы листы не прилипали ко дну. Они должны стать мягкими.

Ленивая лазанья на сковороде: простой рецепт с фаршем и сыром

Готовое блюдо. Источник: Скриншот поста на странице gotuyemo v kayf в Instagram

7. Добавьте сыр. Натрите его на терке и посыпьте лазанью за 2-3 минуты до готовности. Снова накройте крышкой, чтобы сыр расплавился.

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