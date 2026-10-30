Ленивая лазанья на сковороде: простой рецепт с фаршем и сыром

Ленивая лазанья на сковороде – простой способ приготовить сытный ужин без духовки и длительного укладывания слоев. Вместо традиционного формирования блюда листы теста ломают на кусочки и тушат вместе с фаршем, овощами и томатным соусом. В конце приготовления добавляют тертый сыр, который успевает расплавиться под крышкой. На все блюдо понадобится одна сковорода и примерно 30 минут.

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Идея приготовления ленивой лазаньи на сковороде опубликована на странице gotuyemo v kayf в Instagram.

Ингредиенты:

Фарш – 400 г

Листы лазаньи – 6-8 шт.

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Томатная паста – 40 г

Горячая вода – 600 мл.

Сыр – 60 г

Соль – по вкусу

Любимые специи – по вкусу

Масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Лук нарежьте небольшими кубиками, а морковь натрите на терке. Чеснок измельчите ножом или пропустите через пресс.

2. Разогрейте на сковороде немного масла, выложите лук и морковь. Готовьте несколько минут, пока они не станут мягкими.

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3. Выложите мясо к овощам и жарьте, разбивая комочки лопаткой, пока оно не изменит цвет.

4. Добавьте чеснок, томатную пасту, соль и любимые специи. Перемешайте и тушите несколько минут, чтобы ингредиенты соединились.

5. Поломайте их на небольшие кусочки и распределите по сковороде. Влейте горячую воду и осторожно перемешайте.

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6. Накройте сковороду и готовьте на небольшом огне примерно 20-25 минут. Время от времени проверяйте блюдо и перемешивайте, чтобы листы не прилипали ко дну. Они должны стать мягкими.

7. Добавьте сыр. Натрите его на терке и посыпьте лазанью за 2-3 минуты до готовности. Снова накройте крышкой, чтобы сыр расплавился.

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