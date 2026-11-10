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Ленивая пицца из лаваша за 15 минут: простой рецепт с колбасой и сыром

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
75
Ленивая пицца из лаваша за 15 минут: простой рецепт с колбасой и сыром
Рецепт пиццы из лаваша. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Если хочется домашней пиццы, но нет времени готовить тесто, можно воспользоваться простым рецептом из лаваша. Для начинки понадобятся колбаса, сыр и кетчуп, а само блюдо не придется долго готовить. Лаваш с начинкой нужно свернуть рулетом, нарезать порционными кусочками и запечь в духовке. В результате получаются небольшие рулетики с расплавленным сыром и румяной корочкой.

Идея приготовления ленивой ролл-пиццы опубликована на странице an.cookbook в Instagram.

Ленивая пицца из лаваша за 15 минут: простой рецепт с колбасой и сыром

Рецепт ленивой пиццы из лаваша. Источник: Скриншот поста на странице an.cookbook в Instagram

Ингредиенты:

  • Лаваш – 1 шт. (прямоугольный или круглый)
  • Колбаса – 200 г
  • Сыр – 200 г
  • Кетчуп – по вкусу
  • Майонез – по желанию

Способ приготовления:

Ленивая пицца из лаваша за 15 минут: простой рецепт с колбасой и сыром

Посыпаем лаваш сыром. Источник: Скриншот поста на странице an.cookbook в Instagram

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1. Разложите лаваш на рабочей поверхности и щедро смажьте кетчупом. По желанию можно добавить немного майонеза, чтобы начинка была сочнее.

2. Натрите сыр на терке, а колбасу нарежьте небольшими кусочками или соломкой.

Ленивая пицца из лаваша за 15 минут: простой рецепт с колбасой и сыром

Заворачиваем начинку внутрь. Источник: Скриншот поста на странице an.cookbook в Instagram

3. Равномерно распределите начинку по всей поверхности лаваша.

Ленивая пицца из лаваша за 15 минут: простой рецепт с колбасой и сыром

Формируем рулетики. Источник: Скриншот поста на странице an.cookbook в Instagram

4. Плотно сверните лаваш в рулет, чтобы начинка оставалась внутри. Нарежьте его на небольшие порционные кусочки.

5. Выложите рулетики в форму для запекания срезом вверх. Сверху посыпьте оставшимся сыром.

Ленивая пицца из лаваша за 15 минут: простой рецепт с колбасой и сыром

Готовое блюдо. Источник: Скриншот поста на странице an.cookbook в Instagram

6. Поставьте форму в разогретую до 180°C духовку примерно на 15 минут. Запекайте, пока сыр не расплавится, а края рулетиков не станут румяными.

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