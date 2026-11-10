Ленивая пицца из лаваша за 15 минут: простой рецепт с колбасой и сыром
Если хочется домашней пиццы, но нет времени готовить тесто, можно воспользоваться простым рецептом из лаваша. Для начинки понадобятся колбаса, сыр и кетчуп, а само блюдо не придется долго готовить. Лаваш с начинкой нужно свернуть рулетом, нарезать порционными кусочками и запечь в духовке. В результате получаются небольшие рулетики с расплавленным сыром и румяной корочкой.
Идея приготовления ленивой ролл-пиццы опубликована на странице an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- Лаваш – 1 шт. (прямоугольный или круглый)
- Колбаса – 200 г
- Сыр – 200 г
- Кетчуп – по вкусу
- Майонез – по желанию
Способ приготовления:
1. Разложите лаваш на рабочей поверхности и щедро смажьте кетчупом. По желанию можно добавить немного майонеза, чтобы начинка была сочнее.
2. Натрите сыр на терке, а колбасу нарежьте небольшими кусочками или соломкой.
3. Равномерно распределите начинку по всей поверхности лаваша.
4. Плотно сверните лаваш в рулет, чтобы начинка оставалась внутри. Нарежьте его на небольшие порционные кусочки.
5. Выложите рулетики в форму для запекания срезом вверх. Сверху посыпьте оставшимся сыром.
6. Поставьте форму в разогретую до 180°C духовку примерно на 15 минут. Запекайте, пока сыр не расплавится, а края рулетиков не станут румяными.
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