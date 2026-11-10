Ленивая пицца из лаваша за 15 минут: простой рецепт с колбасой и сыром

Если хочется домашней пиццы, но нет времени готовить тесто, можно воспользоваться простым рецептом из лаваша. Для начинки понадобятся колбаса, сыр и кетчуп, а само блюдо не придется долго готовить. Лаваш с начинкой нужно свернуть рулетом, нарезать порционными кусочками и запечь в духовке. В результате получаются небольшие рулетики с расплавленным сыром и румяной корочкой.

Идея приготовления ленивой ролл-пиццы опубликована на странице an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

Лаваш – 1 шт. (прямоугольный или круглый)

Колбаса – 200 г

Сыр – 200 г

Кетчуп – по вкусу

Майонез – по желанию

Способ приготовления:

1. Разложите лаваш на рабочей поверхности и щедро смажьте кетчупом. По желанию можно добавить немного майонеза, чтобы начинка была сочнее.

2. Натрите сыр на терке, а колбасу нарежьте небольшими кусочками или соломкой.

3. Равномерно распределите начинку по всей поверхности лаваша.

4. Плотно сверните лаваш в рулет, чтобы начинка оставалась внутри. Нарежьте его на небольшие порционные кусочки.

5. Выложите рулетики в форму для запекания срезом вверх. Сверху посыпьте оставшимся сыром.

6. Поставьте форму в разогретую до 180°C духовку примерно на 15 минут. Запекайте, пока сыр не расплавится, а края рулетиков не станут румяными.

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