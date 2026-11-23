Ленивые чебуреки без теста: рецепт блюда за 5 минут
Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных закусок, а также запеканок. Еще из него можно сделать шаурму, чипсы, десерты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных чебуреков из лаваша, с сыром и и колбасой.
Ингредиенты:
- Круглый лаваш (тортилья)
- Вареная колбаса, сосиски или сардельки
- Твердый сыр
- 1 яйцо
- Масло ГХИ
Способ приготовления:
1. Вареную колбасу, сосиски или сардельки и твердый сыр натереть на крупной терке. Добавить яйцо и хорошо перемешать начинку.
2. Выложить начинку на одну половину круглого лаваша и накрыть второй, формируя чебурек. Лаваш смазать яйцом или водой, чтобы он склеивался.
3. Разогреть сковороду с небольшим количеством масла ГХИ. Обжарить чебуреки с обеих сторон на небольшом огне до румяной хрустящей корочки и расплавления сыра.
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