Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных закусок, а также запеканок. Еще из него можно сделать шаурму, чипсы, десерты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных чебуреков из лаваша, с сыром и и колбасой.

Ингредиенты:

Круглый лаваш (тортилья)

Вареная колбаса, сосиски или сардельки

Твердый сыр

1 яйцо

Масло ГХИ

Способ приготовления:

1. Вареную колбасу, сосиски или сардельки и твердый сыр натереть на крупной терке. Добавить яйцо и хорошо перемешать начинку.

2. Выложить начинку на одну половину круглого лаваша и накрыть второй, формируя чебурек. Лаваш смазать яйцом или водой, чтобы он склеивался.

3. Разогреть сковороду с небольшим количеством масла ГХИ. Обжарить чебуреки с обеих сторон на небольшом огне до румяной хрустящей корочки и расплавления сыра.

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