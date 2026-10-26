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Ленивые чебуреки из лаваша за 10 минут: рецепт с фаршем и сыром

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
60
Ленивые чебуреки из лаваша за 10 минут: рецепт с фаршем и сыром
Рецепт ленивых чебуреков. Источник: freepik

Когда хочется домашних чебуреков, но нет времени замешивать тесто, выручит тонкий лаваш. В него заворачивают сочный мясной фарш с луком и тертым сыром, а затем обжаривают заготовки на сковороде до золотистой корочки. Чтобы лаваш не ломался при сворачивании, его нужно ненадолго смочить водой. Такой рецепт подойдет для быстрого обеда или ужина, хотя продолжительность приготовления будет зависеть от толщины начинки.

Идея приготовления ленивых чебуреков за 10 минут опубликована на странице alionakarpiuk в Instagram.

Ленивые чебуреки из лаваша за 10 минут: рецепт с фаршем и сыром

Рецепт ленивых чебуреков. Источник: Скриншот поста на странице alionakarpiuk в Instagram

Ингредиенты:

  • Мясной фарш – 400 г
  • Круглый тонкий лаваш – 4-5 шт.
  • Твердый сыр – 160 г
  • Лук – 1 шт.
  • Вода – 60 мл
  • Кинза или петрушка – по желанию
  • Соль – по вкусу
  • Черный молотый перец – по вкусу
  • Масло – для жарки

Способ приготовления:

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Ленивые чебуреки из лаваша за 10 минут: рецепт с фаршем и сыром

Готовим начинку. Источник: Скриншот поста на странице alionakarpiuk в Instagram

1. Выложите фарш в миску. Лук натрите на терке и добавьте к мясу вместе с водой, солью и черным перцем. По желанию добавьте мелко нарезанную кинзу или петрушку. Тщательно перемешайте начинку.

2. Твердый сыр натрите на крупной терке.

Ленивые чебуреки из лаваша за 10 минут: рецепт с фаршем и сыром

Выкладываем начинку на лаваш. Источник: Скриншот поста на странице alionakarpiuk в Instagram

3. Круглый лаваш быстро смочите обычной водой с обеих сторон. Не оставляйте его в воде надолго, иначе он станет слишком мягким и может порваться.

4. На одну половину лаваша тонким равномерным слоем выложите фарш, оставляя немного свободного места у краев. Сверху распределите тертый сыр.

Ленивые чебуреки из лаваша за 10 минут: рецепт с фаршем и сыром

Выкладываем чебуреки на сковороду. Источник: Скриншот поста на странице alionakarpiuk в Instagram

5. Накройте начинку второй половиной лаваша и плотно прижмите края, чтобы фарш и сыр не выпадали во время жарки.

6. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Обжаривайте чебуреки с обеих сторон до золотистой корочки. Чтобы мясо внутри полностью приготовилось, жарьте на умеренном огне; при необходимости накройте сковороду крышкой и готовьте немного дольше.

Ленивые чебуреки из лаваша за 10 минут: рецепт с фаршем и сыром

Готовые чебуреки. Источник: Скриншот поста на странице alionakarpiuk в Instagram

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