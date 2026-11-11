Ленивые голубцы на сковороде: как приготовить блюдо без заворачивания капусты

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Сбор на лекарства для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыСрочный, важный сбор средств на медицину для бойцов: пехотинцам нужны средства от простудыВладимир ЗеленскийЗеленский рассказал, когда может состояться испытание европейской системы противобаллистической защитыКитайская шпионка благодаря роману с директором Nvidia помогла организовать поставки в Китай чипов на $7,5 млрд – The InformationКитайская шпионка благодаря роману с директором Nvidia помогла организовать поставки в Китай чипов на $7,5 млрд – The InformationИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриМирного соглашения могут достичь до конца года? Как прошел второй день переговоров в Абу-Даби. Главные заявленияМирного соглашения могут достичь до конца года? Как прошел второй день переговоров в Абу-Даби. Главные заявленияИзвестная телеведущая попала в страшное ДТП и получила перелом шейного отдела позвоночника: в каком она состоянии и что осталось от автомобиляИзвестная телеведущая попала в страшное ДТП и получила перелом шейного отдела позвоночника: в каком она состоянии и что осталось от автомобиля"Не знаю, что сказать": украинцы провели протест против путиниста Овечкина, который сделал вид, что ничего не заметил. Видео"Не знаю, что сказать": украинцы провели протест против путиниста Овечкина, который сделал вид, что ничего не заметил. ВидеоСалат с сельдью, картофелем, яблоком и луком в керамическом салатникеСалат с сельдью, яблоком и картофелем: простая закуска для праздничного столаК концу 2026 года жизнь четырех знаков зодиака станет намного лучше: дела пойдут легко и успешноК концу 2026 года жизнь четырех знаков зодиака станет намного лучше: дела пойдут легко и успешноВ Ленинградской области во время отражения атаки дронов разбился ударный вертолет Ка-52В Ленинградской области во время отражения атаки дронов разбился ударный вертолет Ка-52
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Ленивые голубцы на сковороде: как приготовить блюдо без заворачивания капусты

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
396
Готовые ленивые голубцы в томатном соусе
Ленивые голубцы на сковороде: как приготовить блюдо без заворачивания капусты. Источник: Создано ИИ ("Обозреватель")

Для ленивых голубцов рис, измельченные овощи и фарш соединяют в одну массу и формируют небольшие котлетки. Затем их тушат в томатном соусе под крышкой – так блюдо остается сочным и равномерно прогревается.

Ленивые голубцы на сковороде: как приготовить блюдо без заворачивания капусты

Как приготовить вкусные голубцы

Как подготовить ингредиенты и довести голубцы до готовности на сковороде, рассказывает OBOZ.UA. 

Ингредиенты: 

  • 500 г фарша
  • 400 г белокочанной капусты
  • 80 г сухого риса
  • одну луковицу
  • одну морковь и одно яйцо
  • специи

Для соуса:

  • две столовые ложки томатной пасты и 400 мл горячей воды.

Как подготовить капусту, рис и фарш

1. Рис промойте, отварите до готовности согласно инструкции на упаковке и откиньте на сито. Дайте воде стечь и остудите. Он должен оставаться рассыпчатым: избыток жидкости сделает массу для голубцов слишком влажной.

Читайте также
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
5,8 т.
Вместо магазинной колбасы: как приготовить нежную ветчину из куриного филе
5,8 т.
Вместо магазинной колбасы: как приготовить нежную ветчину из куриного филе
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
4,2 т.
Что приготовить из лаваша: рецепт очень вкусного и легкого блюда для завтрака и перекуса
4,2 т.
Что приготовить из лаваша: рецепт очень вкусного и легкого блюда для завтрака и перекуса
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
4,9 т.
Вкусный и полезный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом блюда
4,9 т.
Вкусный и полезный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом блюда
Ленивые голубцы на сковороде: как приготовить блюдо без заворачивания капусты

Начинка для блюда

2. Из капусты вырежьте твердую сердцевину, листья тонко нашинкуйте, а длинные полоски дополнительно нарежьте поперек. Опустите капусту в кипящую воду на 7-10 минут. Она должна легко сгибаться и потерять жесткость, плотной зимней капусте дайте больше времени. Откиньте на дуршлаг, остудите и хорошо отожмите.

Ленивые голубцы на сковороде: как приготовить блюдо без заворачивания капусты

После варки капусте дают остыть и отжимают лишнюю воду. Источник: Сгенерировано ИИ ("Обозреватель")

3. Лук мелко нарежьте, морковь натрите. На масле сначала обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и готовьте до мягкости. Остывшие овощи соедините с фаршем, рисом, капустой и яйцом, приправьте солью и перцем. Тщательно перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно распределились.

4. Смоченными водой руками сформируйте небольшие овальные котлетки одинаковой толщины. 

Ленивые голубцы на сковороде: как приготовить блюдо без заворачивания капусты

Сколько готовить голубцы

5. Выложите заготовки в широкую глубокую сковороду в один слой, оставляя между ними немного места. Влейте подготовленный соус: он должен доходить примерно до двух третей высоты голубцов. Накройте сковороду крышкой, уменьшите нагрев и тушите 35-40 минут.  Бурное кипение быстро выпарит воду, а заготовки могут развалиться.

Ленивые голубцы на сковороде: как приготовить блюдо без заворачивания капусты

Готовые голубцы

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий

Похожие темы
продуктырецептовощи
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!

Сейчас мы готовим

Все рецепты