Ленивые голубцы на сковороде: как приготовить блюдо без заворачивания капусты
Для ленивых голубцов рис, измельченные овощи и фарш соединяют в одну массу и формируют небольшие котлетки. Затем их тушат в томатном соусе под крышкой – так блюдо остается сочным и равномерно прогревается.
Как подготовить ингредиенты и довести голубцы до готовности на сковороде, рассказывает OBOZ.UA.
Ингредиенты:
- 500 г фарша
- 400 г белокочанной капусты
- 80 г сухого риса
- одну луковицу
- одну морковь и одно яйцо
- специи
Для соуса:
- две столовые ложки томатной пасты и 400 мл горячей воды.
Как подготовить капусту, рис и фарш
1. Рис промойте, отварите до готовности согласно инструкции на упаковке и откиньте на сито. Дайте воде стечь и остудите. Он должен оставаться рассыпчатым: избыток жидкости сделает массу для голубцов слишком влажной.
2. Из капусты вырежьте твердую сердцевину, листья тонко нашинкуйте, а длинные полоски дополнительно нарежьте поперек. Опустите капусту в кипящую воду на 7-10 минут. Она должна легко сгибаться и потерять жесткость, плотной зимней капусте дайте больше времени. Откиньте на дуршлаг, остудите и хорошо отожмите.
3. Лук мелко нарежьте, морковь натрите. На масле сначала обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и готовьте до мягкости. Остывшие овощи соедините с фаршем, рисом, капустой и яйцом, приправьте солью и перцем. Тщательно перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно распределились.
4. Смоченными водой руками сформируйте небольшие овальные котлетки одинаковой толщины.
5. Выложите заготовки в широкую глубокую сковороду в один слой, оставляя между ними немного места. Влейте подготовленный соус: он должен доходить примерно до двух третей высоты голубцов. Накройте сковороду крышкой, уменьшите нагрев и тушите 35-40 минут. Бурное кипение быстро выпарит воду, а заготовки могут развалиться.
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