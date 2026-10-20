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"Ленивые" голубцы в духовке: простой рецепт сочного блюда на обед

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
126
"Ленивые" голубцы в духовке: простой рецепт сочного блюда на обед
Рецепт сочных ленивых голубцов на обед. Источник: prepareandnourish.com

Ленивые голубцы с фаршем, рисом и капустой можно приготовить в духовке, не заворачивая начинку в капустные листья. Достаточно смешать ингредиенты, сформировать небольшие котлетки и залить их томатно-сметанным соусом. Во время запекания они пропитываются соусом, становятся сочными и приобретают насыщенный вкус. Такое блюдо хорошо подходит для обеда, а большую часть времени готовится без вашего участия.

Идея приготовления сочных ленивых голубцов на обед опубликована на странице an.cookbook в Instagram.

''Ленивые'' голубцы в духовке: простой рецепт сочного блюда на обед

Рецепт нежных ленивых голубцов на обед. Источник: Скриншот поста на странице an.cookbook в Instagram

Ингредиенты для голубцов:

  • Фарш – 500 г
  • Капуста – 250 г
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сухой рис – 70 г
  • Соль и специи – по вкусу
  • Масло – для обжаривания овощей

Для заливки:

  • Сметана – 3 ст.л.
  • Томатная паста – 3 ст.л.
  • Горячая вода – 500 мл.
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Соль – по вкусу
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Способ приготовления:

''Ленивые'' голубцы в духовке: простой рецепт сочного блюда на обед

Добавляем в фарш рис. Источник: Скриншот поста на странице an.cookbook в Instagram

1. Тонко нашинкуйте капусту, залейте кипятком и оставьте на 5-7 минут, чтобы она стала мягче. Затем слейте воду и хорошо отожмите капусту.

2. Лук нарежьте небольшими кубиками, морковь натрите на терке. Обжарьте овощи на сковороде с небольшим количеством масла до мягкости.

''Ленивые'' голубцы в духовке: простой рецепт сочного блюда на обед

Всё перемешиваем. Источник: Скриншот поста на странице an.cookbook в Instagram

3. Промойте рис. В большой миске смешайте фарш, рис, овощную зажарку, капусту и яйцо. Добавьте соль и специи, после чего тщательно перемешайте массу.

4. Сформируйте небольшие продолговатые или круглые котлетки и выложите их в форму для запекания.

''Ленивые'' голубцы в духовке: простой рецепт сочного блюда на обед

Формируем голубцы. Источник: Скриншот поста на странице an.cookbook в Instagram

5. Для заливки смешайте сметану, томатную пасту, сахар и соль. Влейте горячую воду и перемешайте до однородности.

''Ленивые'' голубцы в духовке: простой рецепт сочного блюда на обед

Добавляем заливку. Источник: Скриншот поста на странице an.cookbook в Instagram

6. Залейте голубцы соусом так, чтобы он покрывал примерно две трети котлеток. Накройте форму фольгой и поставьте в разогретую до 180 °C духовку примерно на 50 минут.

7. Снимите фольгу и запекайте еще 10 минут. Перед подачей посыпьте готовые голубцы рубленной зеленью.

''Ленивые'' голубцы в духовке: простой рецепт сочного блюда на обед

Готовые голубцы. Источник: Скриншот поста на странице an.cookbook в Instagram

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