''Ленивые'' голубцы в духовке: простой рецепт сочного блюда на обед

Ленивые голубцы с фаршем, рисом и капустой можно приготовить в духовке, не заворачивая начинку в капустные листья. Достаточно смешать ингредиенты, сформировать небольшие котлетки и залить их томатно-сметанным соусом. Во время запекания они пропитываются соусом, становятся сочными и приобретают насыщенный вкус. Такое блюдо хорошо подходит для обеда, а большую часть времени готовится без вашего участия.

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Идея приготовления сочных ленивых голубцов на обед опубликована на странице an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты для голубцов:

Фарш – 500 г

Капуста – 250 г

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Сухой рис – 70 г

Соль и специи – по вкусу

Масло – для обжаривания овощей

Для заливки:

Сметана – 3 ст.л.

Томатная паста – 3 ст.л.

Горячая вода – 500 мл.

Сахар – 1 ст.л.

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Тонко нашинкуйте капусту, залейте кипятком и оставьте на 5-7 минут, чтобы она стала мягче. Затем слейте воду и хорошо отожмите капусту.

2. Лук нарежьте небольшими кубиками, морковь натрите на терке. Обжарьте овощи на сковороде с небольшим количеством масла до мягкости.

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3. Промойте рис. В большой миске смешайте фарш, рис, овощную зажарку, капусту и яйцо. Добавьте соль и специи, после чего тщательно перемешайте массу.

4. Сформируйте небольшие продолговатые или круглые котлетки и выложите их в форму для запекания.

5. Для заливки смешайте сметану, томатную пасту, сахар и соль. Влейте горячую воду и перемешайте до однородности.

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6. Залейте голубцы соусом так, чтобы он покрывал примерно две трети котлеток. Накройте форму фольгой и поставьте в разогретую до 180 °C духовку примерно на 50 минут.

7. Снимите фольгу и запекайте еще 10 минут. Перед подачей посыпьте готовые голубцы рубленной зеленью.

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