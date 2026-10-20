"Ленивые" голубцы в духовке: простой рецепт сочного блюда на обед
Ленивые голубцы с фаршем, рисом и капустой можно приготовить в духовке, не заворачивая начинку в капустные листья. Достаточно смешать ингредиенты, сформировать небольшие котлетки и залить их томатно-сметанным соусом. Во время запекания они пропитываются соусом, становятся сочными и приобретают насыщенный вкус. Такое блюдо хорошо подходит для обеда, а большую часть времени готовится без вашего участия.
Идея приготовления сочных ленивых голубцов на обед опубликована на странице an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты для голубцов:
- Фарш – 500 г
- Капуста – 250 г
- Морковь – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Сухой рис – 70 г
- Соль и специи – по вкусу
- Масло – для обжаривания овощей
Для заливки:
- Сметана – 3 ст.л.
- Томатная паста – 3 ст.л.
- Горячая вода – 500 мл.
- Сахар – 1 ст.л.
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Тонко нашинкуйте капусту, залейте кипятком и оставьте на 5-7 минут, чтобы она стала мягче. Затем слейте воду и хорошо отожмите капусту.
2. Лук нарежьте небольшими кубиками, морковь натрите на терке. Обжарьте овощи на сковороде с небольшим количеством масла до мягкости.
3. Промойте рис. В большой миске смешайте фарш, рис, овощную зажарку, капусту и яйцо. Добавьте соль и специи, после чего тщательно перемешайте массу.
4. Сформируйте небольшие продолговатые или круглые котлетки и выложите их в форму для запекания.
5. Для заливки смешайте сметану, томатную пасту, сахар и соль. Влейте горячую воду и перемешайте до однородности.
6. Залейте голубцы соусом так, чтобы он покрывал примерно две трети котлеток. Накройте форму фольгой и поставьте в разогретую до 180 °C духовку примерно на 50 минут.
7. Снимите фольгу и запекайте еще 10 минут. Перед подачей посыпьте готовые голубцы рубленной зеленью.
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