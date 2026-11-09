Ленивые налистники без жарки: простой рецепт из лаваша и творога

Из лаваша и кисломолочного творога можно приготовить необычный заливной пирог, напоминающий ленивые налистники. Для него не нужно замешивать тесто или отдельно жарить блины. Лаваш выкладывают в форму гармошкой, добавляют вишню и заливают сладкой творожной массой. Десерт выпекают в духовке, а в конце по желанию дополняют миндальными лепестками.

Идея приготовления сладкого заливного пирога из лаваша опубликована на странице an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

Лаваш – 2 шт.

Кисломолочный творог – 500 г

Молоко или кефир – 250 мл.

Сахар – 100 г

Яйца – 3 шт.

Ванильный сахар – по вкусу

Вишня – 100 г

Миндальные хлопья – по желанию

Способ приготовления:

1. Сначала нужно подготовить творожную заливку. В глубокую миску выложить творог, добавить яйца, сахар, ванильный сахар и молоко или кефир.

2. Все ингредиенты перебить блендером до однородной консистенции, чтобы масса стала нежной и без комочков.

3. Форму для выпекания смазать небольшим количеством масла. Лаваш нарезать на полоски, сложить каждую гармошкой и плотно выложить в форму. Между складками распределить вишню.

4. Залить лаваш подготовленной творожной массой, равномерно распределяя ее по всей форме. Поставить пирог в разогретую до 180 °C духовку примерно на 40 минут.

5. За 15 минут до окончания приготовления достать форму и при желании посыпать поверхность миндальными хлопьями. Вернуть пирог в духовку и выпекать до готовности.

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6. Перед подачей десерт можно немного охладить, чтобы его было удобнее нарезать на порционные кусочки. Такой пирог хорошо подходит к чаю или кофе.

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