Ленивые пирожки с картофелем – простая альтернатива домашней выпечке, для которой не нужно замешивать тесто. Основой служит тонкий лаваш, а для начинки используют картофельное пюре, ветчину, зелень и сыр. Заготовки формируют в виде треугольников, посыпают дополнительным сыром и запекают до румяной корочки. Такое блюдо подойдет для быстрого перекуса, обеда или ужина.

Идея приготовления ленивых пирожков с картофелем опубликована на странице an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

Лаваш – 3 шт.

Картофель – 400 г

Ветчина или колбаса – 150 г

Сыр – по вкусу

Зелень – по вкусу

Сливочное масло – по вкусу

Молоко – немного для пюре

Чеснок – по вкусу

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель очистите, нарежьте кусочками и отварите в подсоленной воде до мягкости. Слейте воду, добавьте сливочное масло и немного молока. Разомните картофель до однородного пюре.

2. Ветчину или колбасу нарежьте небольшими кубиками. Зелень мелко порубите, чеснок измельчите или пропустите через пресс.

3. Добавьте в картофельное пюре ветчину, зелень, чеснок и немного соли. Тщательно перемешайте начинку.

4. Круглый лаваш разрежьте пополам. На каждую половину ближе к одному краю выложите порцию картофельной начинки и добавьте немного тертого сыра.

5. Заверните лаваш с начинкой в форме треугольника, последовательно загибая его края. Так же сформируйте остальные пирожки.

6. Застелите противень пергаментом и выложите на него заготовки. Сверху посыпьте их тертым сыром.

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7. Поставьте противень в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте примерно 15-20 минут, пока лаваш не станет румяным, а сыр не расплавится.

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