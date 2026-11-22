Ленивые пирожки с картофелем и ветчиной: готовим хрустящую закуску из лаваша
Ленивые пирожки с картофелем – простая альтернатива домашней выпечке, для которой не нужно замешивать тесто. Основой служит тонкий лаваш, а для начинки используют картофельное пюре, ветчину, зелень и сыр. Заготовки формируют в виде треугольников, посыпают дополнительным сыром и запекают до румяной корочки. Такое блюдо подойдет для быстрого перекуса, обеда или ужина.
Идея приготовления ленивых пирожков с картофелем опубликована на странице an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- Лаваш – 3 шт.
- Картофель – 400 г
- Ветчина или колбаса – 150 г
- Сыр – по вкусу
- Зелень – по вкусу
- Сливочное масло – по вкусу
- Молоко – немного для пюре
- Чеснок – по вкусу
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Картофель очистите, нарежьте кусочками и отварите в подсоленной воде до мягкости. Слейте воду, добавьте сливочное масло и немного молока. Разомните картофель до однородного пюре.
2. Ветчину или колбасу нарежьте небольшими кубиками. Зелень мелко порубите, чеснок измельчите или пропустите через пресс.
3. Добавьте в картофельное пюре ветчину, зелень, чеснок и немного соли. Тщательно перемешайте начинку.
4. Круглый лаваш разрежьте пополам. На каждую половину ближе к одному краю выложите порцию картофельной начинки и добавьте немного тертого сыра.
5. Заверните лаваш с начинкой в форме треугольника, последовательно загибая его края. Так же сформируйте остальные пирожки.
6. Застелите противень пергаментом и выложите на него заготовки. Сверху посыпьте их тертым сыром.
7. Поставьте противень в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте примерно 15-20 минут, пока лаваш не станет румяным, а сыр не расплавится.
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