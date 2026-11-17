"Ленивые суши" – оригинальная закуска для праздничного стола, которая напоминает любимые роллы, но готовится гораздо проще. Вместо того чтобы скручивать рис с начинкой в листы нори, все ингредиенты смешивают в одной миске и формируют небольшие шарики. Для рецепта понадобятся слабосоленая красная рыба, огурец, крем-сыр и кунжут. Перед подачей закуску охлаждают и дополняют соевым соусом.

Как приготовить домашние ленивые суши, рассказала фуд-блогер ask edith в Instagram.

Ингредиенты:

Рис для суши – 200 г

Слабосоленая красная рыба – 200 г

Огурец – 1 шт.

Крем-сыр – 150 г

Листы нори – 2-3 шт.

Кунжут – 1 ст.л.

Соевый соус – для подачи

Способ приготовления:

1. Рис для суши тщательно промойте в холодной воде, пока она не станет прозрачнее. Отварите крупу до готовности согласно инструкции на упаковке, а затем полностью охладите.

2. Слабосоленую красную рыбу нарежьте небольшими кубиками. Огурец помойте и тоже измельчите. По желанию удалите его мягкую сердцевину, чтобы начинка не была слишком влажной.

3. Переложите остывший рис в глубокую миску. Добавьте нарезанную рыбу, огурец и крем-сыр. Тщательно перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно распределились.

4. Листы нори сложите в несколько раз и нарежьте ножницами на мелкие кусочки. Добавьте их к рисовой смеси вместе с кунжутом.

5. Еще раз все перемешайте. Влажными руками сформируйте из полученной массы небольшие шарики примерно одинакового размера.

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6. Выложите закуску на тарелку или в контейнер и поставьте в холодильник на 20-30 минут, чтобы шарики стали плотнее и лучше держали форму.

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