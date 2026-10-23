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Ленивые вареники для завтрака: самый простой и удачный рецепт

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
33
Ленивые вареники для завтрака: самый простой и удачный рецепт
Как приготовить ленивые вареники за 10 минут. Источник: freepik.com

Самое простое блюдо для завтрака – ленивые вареники. Готовить их можно с ягодами, но, основа всегда должна быть творожной. 

Ленивые вареники для завтрака: самый простой и удачный рецепт

Как приготовить ленивые вареники

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых вареников, которые готовятся очень просто. 

Ингредиенты: 

  • Кисломолочный сыр 300г
  • Яйцо
  • Соль
  • Рисовая или цельнозерновая мука

Способ приготовления: 

1. Смешайте творог, яйцо, соль, муку, перемешайте.

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Ленивые вареники для завтрака: самый простой и удачный рецепт

Творожная основа

2. Скатайте шарики из теста, сварите и подавайте.

Ленивые вареники для завтрака: самый простой и удачный рецепт

Готовые вареники

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