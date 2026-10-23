Ленивые вареники для завтрака: самый простой и удачный рецепт
Самое простое блюдо для завтрака – ленивые вареники. Готовить их можно с ягодами, но, основа всегда должна быть творожной.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых вареников, которые готовятся очень просто.
Ингредиенты:
- Кисломолочный сыр 300г
- Яйцо
- Соль
- Рисовая или цельнозерновая мука
Способ приготовления:
1. Смешайте творог, яйцо, соль, муку, перемешайте.
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2. Скатайте шарики из теста, сварите и подавайте.
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