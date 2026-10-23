Ленивые вареники для завтрака: самый простой и удачный рецепт

Самое простое блюдо для завтрака – ленивые вареники. Готовить их можно с ягодами, но, основа всегда должна быть творожной.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых вареников, которые готовятся очень просто.

Ингредиенты:

Кисломолочный сыр 300г

Яйцо

Соль

Рисовая или цельнозерновая мука

Способ приготовления:

1. Смешайте творог, яйцо, соль, муку, перемешайте.

2. Скатайте шарики из теста, сварите и подавайте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.