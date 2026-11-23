Домашний "Медовик" можно приготовить гораздо проще, чем по классическому рецепту. Вместо того чтобы отдельно раскатывать и выпекать много тонких коржей, достаточно приготовить одно тесто, распределить его на противне и после выпекания нарезать на части. Для прослойки подойдет густой сметанный крем, а измельченные орехи и чернослив сделают вкус десерта интереснее. Чтобы торт хорошо пропитался, его нужно оставить в холодильнике на ночь.

Идея приготовления домашнего ленивого "Медовика" опубликована на странице mrs.olhamiller в Instagram.

Ингредиенты для теста:

Мед – 4 ст.л.

Сода – 2 ч.л.

Яйца – 4 шт.

Сахар – 170-200 г

Мука – примерно 3 стакана

Сливочное масло – 200 г

Для крема:

Сметана – 900 г или больше

Сахарная пудра – по вкусу

Чернослив – при наличии

Измельченные орехи – при наличии

Способ приготовления:

1. Мед переложите в большую кастрюлю и растопите на небольшом огне. Добавьте соду и перемешайте. Масса начнет активно пениться и увеличиваться в объеме, поэтому важно заранее выбрать посуду с запасом места. Снимите кастрюлю с плиты и оставьте медовую смесь остывать.

2. В отдельной глубокой миске взбейте яйца с сахаром до однородной пышной массы. Сливочное масло растопите, немного остудите и добавьте к яичной смеси. Затем постепенно влейте остывший мед с содой.

3. Частями всыпайте просеянную муку и перемешивайте тесто. По консистенции оно должно напоминать очень густую сметану. Муки может понадобиться немного больше или меньше в зависимости от ее свойств.

4. Застелите противень пергаментом и смажьте его сливочным маслом. Равномерно распределите тесто по поверхности и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 15 минут. Время выпекания зависит от толщины коржа, поэтому проверьте его готовность деревянной шпажкой.

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5. Готовый корж достаньте из духовки и полностью остудите. Обрежьте неровные края, а оставшуюся часть разделите на одинаковые куски, которые будете использовать для сборки торта. Обрезки измельчите в блендере в крошку.

6. Для крема взбейте сметану с сахарной пудрой до однородности. Чернослив нарежьте небольшими кусочками, орехи измельчите ножом. Добавьте их в крем и перемешайте.

7. Каждый корж щедро смажьте сметанным кремом и выложите один на другой. Верх и бока торта также покройте кремом, после чего посыпьте подготовленной крошкой.

8. Поставьте "Медовик" в холодильник на ночь, чтобы коржи хорошо пропитались кремом. Перед подачей нарежьте десерт порционными кусочками.

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