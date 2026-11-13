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Ленивый "Цезарь" из трех ингредиентов: делимся рецептом легкого салата за 15 минут

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
1,7 т.
Ленивый "Цезарь" из трех ингредиентов: делимся рецептом легкого салата за 15 минут
Рецепт вкусного салата с креветками. Источник: freepik.com

Салат "Цезарь" можно приготовить с куриным филе, а также креветками. А заправлять салаты лучше всего соусом из йогурта, горчицы, и обязательно добавьте пармезан.

Ленивый ''Цезарь'' из трех ингредиентов: делимся рецептом легкого салата за 15 минут

Как приготовить вкусный "Цезарь"

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, ленивого "Цезаря" с креветками и пармезаном. 

Ингредиенты: 

  • Креветки
  • Салат беби рэм
  • Пармезан

Для соуса:

  • Греческий йогурт
  • Горчица
  • Оливковое масло
  • Сок лимона
  • Соль

Способ приготовления: 

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1. Обжарьте креветки.

Ленивый ''Цезарь'' из трех ингредиентов: делимся рецептом легкого салата за 15 минут

Креветки для салата

2. Смешайте все для соуса.

Ленивый ''Цезарь'' из трех ингредиентов: делимся рецептом легкого салата за 15 минут

Соус для блюда

3. Порвите салат, добавьте креветки, добавьте соус, посыпьте сыром.

Ленивый ''Цезарь'' из трех ингредиентов: делимся рецептом легкого салата за 15 минут

Готовый салат

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