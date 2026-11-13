Ленивый ''Цезарь'' из трех ингредиентов: делимся рецептом легкого салата за 15 минут

Салат "Цезарь" можно приготовить с куриным филе, а также креветками. А заправлять салаты лучше всего соусом из йогурта, горчицы, и обязательно добавьте пармезан.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, ленивого "Цезаря" с креветками и пармезаном.

Ингредиенты:

Креветки

Салат беби рэм

Пармезан

Для соуса:

Греческий йогурт

Горчица

Оливковое масло

Сок лимона

Соль

Способ приготовления:

1. Обжарьте креветки.

2. Смешайте все для соуса.

3. Порвите салат, добавьте креветки, добавьте соус, посыпьте сыром.

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