Ленивый "Цезарь" из трех ингредиентов: делимся рецептом легкого салата за 15 минут
Салат "Цезарь" можно приготовить с куриным филе, а также креветками. А заправлять салаты лучше всего соусом из йогурта, горчицы, и обязательно добавьте пармезан.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, ленивого "Цезаря" с креветками и пармезаном.
Ингредиенты:
- Креветки
- Салат беби рэм
- Пармезан
Для соуса:
- Греческий йогурт
- Горчица
- Оливковое масло
- Сок лимона
- Соль
Способ приготовления:
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1. Обжарьте креветки.
2. Смешайте все для соуса.
3. Порвите салат, добавьте креветки, добавьте соус, посыпьте сыром.
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