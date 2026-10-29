Ленивый яблочный пирог из лаваша: простой рецепт в духовке

Яблочный пирог можно приготовить без замешивания теста, используя обычный тонкий лаваш. Для начинки понадобится килограмм яблок, а заливку делают из яиц, сметаны и сахара. Слои лаваша и фруктов пропитываются во время запекания, поэтому пирог получается нежным и сочным. Подготовка занимает немного времени, а остальную работу выполняет духовка.

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Идея приготовления яблочного пирога из лаваша опубликована на странице an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

Тонкий лаваш – 2 листа

Яблоки – 1 кг.

Лимонный сок – по вкусу

Яйца – 2-3 шт.

Сметана – 200 г

Сахар – 70 г

Способ приготовления:

1. Помойте яблоки, удалите сердцевины и нарежьте мякоть небольшими кубиками. Добавьте лимонный сок и сахар, перемешайте. Он поможет сохранить цвет яблок и сбалансирует сладость начинки.

2. Подготовьте форму для запекания. При необходимости застелите ее пергаментом или слегка смажьте маслом. Выложите первый лист лаваша, распределите часть яблок, а затем повторяйте слои, пока ингредиенты не закончатся. При необходимости лаваш можно нарезать по размеру формы.

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3. Для заливки смешайте яйца, сметану и сахар до однородности. Если яблоки очень сладкие, количество сахара можно немного уменьшить.

4. Равномерно залейте пирог яично-сметанной смесью. Дайте ей немного пропитать верхние слои лаваша.

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5. Разогрейте духовку до 180 °C. Выпекайте пирог примерно 50 минут, пока заливка не застынет, а верх не станет золотистым. Время может меняться в зависимости от глубины формы и сочности яблок.

6. Достаньте пирог из духовки и дайте ему немного остыть. Перед подачей можно посыпать сахарной пудрой и нарезать порционными кусочками.

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