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Ленивый яблочный пирог из лаваша: простой рецепт в духовке

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
129
Ленивый яблочный пирог из лаваша: простой рецепт в духовке
Рецепт яблочного пирога из лаваша. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Яблочный пирог можно приготовить без замешивания теста, используя обычный тонкий лаваш. Для начинки понадобится килограмм яблок, а заливку делают из яиц, сметаны и сахара. Слои лаваша и фруктов пропитываются во время запекания, поэтому пирог получается нежным и сочным. Подготовка занимает немного времени, а остальную работу выполняет духовка.

Идея приготовления яблочного пирога из лаваша опубликована на странице an.cookbook в Instagram.

Ленивый яблочный пирог из лаваша: простой рецепт в духовке

Рецепт яблочного пирога из слоеного теста. Источник: Скриншот поста на странице an.cookbook в Instagram

Ингредиенты:

  • Тонкий лаваш – 2 листа
  • Яблоки – 1 кг.
  • Лимонный сок – по вкусу
  • Яйца – 2-3 шт.
  • Сметана – 200 г
  • Сахар – 70 г

Способ приготовления:

Ленивый яблочный пирог из лаваша: простой рецепт в духовке

Нарезаем яблоки. Источник: Скриншот поста на странице an.cookbook в Instagram

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1. Помойте яблоки, удалите сердцевины и нарежьте мякоть небольшими кубиками. Добавьте лимонный сок и сахар, перемешайте. Он поможет сохранить цвет яблок и сбалансирует сладость начинки.

Ленивый яблочный пирог из лаваша: простой рецепт в духовке

Выкладываем яблоки на лаваш. Источник: Скриншот поста на странице an.cookbook в Instagram

2. Подготовьте форму для запекания. При необходимости застелите ее пергаментом или слегка смажьте маслом. Выложите первый лист лаваша, распределите часть яблок, а затем повторяйте слои, пока ингредиенты не закончатся. При необходимости лаваш можно нарезать по размеру формы.

Ленивый яблочный пирог из лаваша: простой рецепт в духовке

Добавляем заливку. Источник: Скриншот поста на странице an.cookbook в Instagram

3. Для заливки смешайте яйца, сметану и сахар до однородности. Если яблоки очень сладкие, количество сахара можно немного уменьшить.

4. Равномерно залейте пирог яично-сметанной смесью. Дайте ей немного пропитать верхние слои лаваша.

Ленивый яблочный пирог из лаваша: простой рецепт в духовке

Посыпаем пудрой. Источник: Скриншот поста на странице an.cookbook в Instagram

5. Разогрейте духовку до 180 °C. Выпекайте пирог примерно 50 минут, пока заливка не застынет, а верх не станет золотистым. Время может меняться в зависимости от глубины формы и сочности яблок.

6. Достаньте пирог из духовки и дайте ему немного остыть. Перед подачей можно посыпать сахарной пудрой и нарезать порционными кусочками.

Ленивый яблочный пирог из лаваша: простой рецепт в духовке

Готовый пирог. Источник: Скриншот поста на странице an.cookbook в Instagram

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