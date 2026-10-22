Лосось в хрустящей корочке из кешью: простой рецепт запеченной рыбы

Лосось можно приготовить с аппетитной корочкой из кешью, пармезана и лимонной цедры. Перед запеканием рыбу нужно замариновать в смеси соевого соуса, меда, горчицы и лимонного сока. Ореховая смесь образует сверху хрустящий слой, а сама рыба остается нежной. Блюдо подойдет для обеда или ужина, а приготовить его можно в духовке или мультипечи.

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Идея приготовления лосося в хрустящей корочке опубликована на странице katarina movchan в Instagram.

Ингредиенты:

Лосось – 400 г

Кешью – 100 г

Пармезан – 20 г

Цедра лимона – с 1 лимона

Горчица – 1 ч.л.

Мед – 1 ч.л.

Лимонный сок – 1 ч.л.

Соевый соус – 2 ст.л.

Масло – 1 ст.л.

Соль и черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. В миске смешайте соевый соус, горчицу, мед, лимонный сок и масло. Перемешайте до однородности.

2. Лосось при необходимости очистите от костей, слегка посолите и поперчите. Полейте маринадом и тщательно распределите его по поверхности рыбы. Оставьте на 30 минут.

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3. Кешью измельчите ножом или в блендере на небольшие кусочки. Не превращайте орехи в порошок, чтобы корочка получилась с выраженной текстурой. Добавьте натертый пармезан и лимонную цедру, перемешайте.

4. Застелите чашу мультипечи пергаментом, подходящим для такого способа приготовления. Выложите лосось и равномерно распределите сверху ореховую смесь, слегка прижимая ее к рыбе.

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5. Готовьте в мультипечи при температуре 170 °C примерно 15 минут. Проверьте готовность и при необходимости запекайте еще 5-10 минут. Точное время зависит от толщины кусков. Если используете духовку, ориентируйтесь на аналогичную температуру и проверяйте готовность рыбы.

6. Подавайте лосося сразу после приготовления, пока ореховая корочка остается хрустящей. По желанию дополните блюдо свежими овощами или легким салатом.

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