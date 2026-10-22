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Лосось в хрустящей корочке из кешью: простой рецепт запеченной рыбы

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
87
Лосось в хрустящей корочке из кешью: простой рецепт запеченной рыбы
Лосось в хрустящей корочке. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Лосось можно приготовить с аппетитной корочкой из кешью, пармезана и лимонной цедры. Перед запеканием рыбу нужно замариновать в смеси соевого соуса, меда, горчицы и лимонного сока. Ореховая смесь образует сверху хрустящий слой, а сама рыба остается нежной. Блюдо подойдет для обеда или ужина, а приготовить его можно в духовке или мультипечи.

Идея приготовления лосося в хрустящей корочке опубликована на странице katarina movchan в Instagram.

Лосось в хрустящей корочке из кешью: простой рецепт запеченной рыбы

Рецепт рыбы в хрустящей корочке. Источник: Скриншот поста на странице katarina movchan в Instagram

Ингредиенты:

  • Лосось – 400 г
  • Кешью – 100 г
  • Пармезан – 20 г
  • Цедра лимона – с 1 лимона
  • Горчица – 1 ч.л.
  • Мед – 1 ч.л.
  • Лимонный сок – 1 ч.л.
  • Соевый соус – 2 ст.л.
  • Масло – 1 ст.л.
  • Соль и черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

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Лосось в хрустящей корочке из кешью: простой рецепт запеченной рыбы

Готовим соус. Источник: Скриншот поста на странице katarina movchan в Instagram

1. В миске смешайте соевый соус, горчицу, мед, лимонный сок и масло. Перемешайте до однородности.

2. Лосось при необходимости очистите от костей, слегка посолите и поперчите. Полейте маринадом и тщательно распределите его по поверхности рыбы. Оставьте на 30 минут.

Лосось в хрустящей корочке из кешью: простой рецепт запеченной рыбы

Готовим панировку. Источник: Скриншот поста на странице katarina movchan в Instagram

3. Кешью измельчите ножом или в блендере на небольшие кусочки. Не превращайте орехи в порошок, чтобы корочка получилась с выраженной текстурой. Добавьте натертый пармезан и лимонную цедру, перемешайте.

Лосось в хрустящей корочке из кешью: простой рецепт запеченной рыбы

Окунаем рыбу в соус. Источник: Скриншот поста на странице katarina movchan в Instagram

4. Застелите чашу мультипечи пергаментом, подходящим для такого способа приготовления. Выложите лосось и равномерно распределите сверху ореховую смесь, слегка прижимая ее к рыбе.

Лосось в хрустящей корочке из кешью: простой рецепт запеченной рыбы

Выкладываем рыбу в емкость для запекания. Источник: Скриншот поста на странице katarina movchan в Instagram

5. Готовьте в мультипечи при температуре 170 °C примерно 15 минут. Проверьте готовность и при необходимости запекайте еще 5-10 минут. Точное время зависит от толщины кусков. Если используете духовку, ориентируйтесь на аналогичную температуру и проверяйте готовность рыбы.

Лосось в хрустящей корочке из кешью: простой рецепт запеченной рыбы

Готовая рыба. Источник: Скриншот поста на странице katarina movchan в Instagram

6. Подавайте лосося сразу после приготовления, пока ореховая корочка остается хрустящей. По желанию дополните блюдо свежими овощами или легким салатом.

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