Слоеный пирог с грушей и сыром бри: простой рецепт с медом и орехами
Хрустящее слоеное тесто, сочная груша и нежный сыр бри сочетаются в простой выпечке, которую можно приготовить примерно за 25 минут. После запекания слоёное тесто поливают мёдом и посыпают поджаренными орехами. Такое блюдо подойдёт для осеннего чаепития, десерта или необычной закуски.
Идея приготовления слоеного пирога с грушей и сыром опубликована на странице foodblog kristi в Instagram.
Ингредиенты:
- Слоеное дрожжевое тесто – 500 г
- Груши – 2 шт.
- Сыр бри – 180 г
- Яичный желток – 1 шт.
- Мед – по вкусу
- Орехи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Слоеное дрожжевое тесто разморозить в соответствии с инструкцией на упаковке. Выложить на противень, застеленный пергаментом.
2. По краям теста сделать надрезы, формируя бортики, а середину несколько раз проколоть вилкой.
3. Груши помыть, удалить сердцевину и нарезать тонкими ломтиками. Сыр бри нарезать кусочками.
4. Выложить на середину теста грушу и сыр, чередуя их. Края смазать взбитым яичным желтком, чтобы после выпечки они приобрели золотистый цвет.
5. Поставить слоенку в разогретую до 180 °C духовку примерно на 25 минут. Время может варьироваться в зависимости от духовки, поэтому следует следить, чтобы тесто хорошо пропеклось и подрумянилось.
6. Готовую выпечку немного остудить, полить медом и посыпать измельченными предварительно поджаренными орехами.
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