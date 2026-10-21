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Слоеный пирог с грушей и сыром бри: простой рецепт с медом и орехами

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
30
Слоеный пирог с грушей и сыром бри: простой рецепт с медом и орехами
Рецепт слоеного пирога с грушей и сыром бри. Источник: Создано с помощью ИИ

Хрустящее слоеное тесто, сочная груша и нежный сыр бри сочетаются в простой выпечке, которую можно приготовить примерно за 25 минут. После запекания слоёное тесто поливают мёдом и посыпают поджаренными орехами. Такое блюдо подойдёт для осеннего чаепития, десерта или необычной закуски.

Идея приготовления слоеного пирога с грушей и сыром опубликована на странице foodblog kristi в Instagram.

Слоеный пирог с грушей и сыром бри: простой рецепт с медом и орехами

Рецепт слоеного пирога с грушей и сыром бри. Источник: Скриншот поста на странице foodblog kristi в Instagram

Ингредиенты:

  • Слоеное дрожжевое тесто – 500 г
  • Груши – 2 шт.
  • Сыр бри – 180 г
  • Яичный желток – 1 шт.
  • Мед – по вкусу
  • Орехи – по вкусу

Способ приготовления:

Слоеный пирог с грушей и сыром бри: простой рецепт с медом и орехами

Выкладываем начинку. Источник: Скриншот поста на странице foodblog kristi в Instagram

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1. Слоеное дрожжевое тесто разморозить в соответствии с инструкцией на упаковке. Выложить на противень, застеленный пергаментом.

2. По краям теста сделать надрезы, формируя бортики, а середину несколько раз проколоть вилкой.

Слоеный пирог с грушей и сыром бри: простой рецепт с медом и орехами

Ставим в духовку. Источник: Скриншот поста на странице foodblog kristi в Instagram

3. Груши помыть, удалить сердцевину и нарезать тонкими ломтиками. Сыр бри нарезать кусочками.

4. Выложить на середину теста грушу и сыр, чередуя их. Края смазать взбитым яичным желтком, чтобы после выпечки они приобрели золотистый цвет.

5. Поставить слоенку в разогретую до 180 °C духовку примерно на 25 минут. Время может варьироваться в зависимости от духовки, поэтому следует следить, чтобы тесто хорошо пропеклось и подрумянилось.

Слоеный пирог с грушей и сыром бри: простой рецепт с медом и орехами

Готовый пирог. Источник: Скриншот поста на странице foodblog kristi в Instagram

6. Готовую выпечку немного остудить, полить медом и посыпать измельченными предварительно поджаренными орехами.

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