Слоеный пирог с грушей и сыром бри: простой рецепт с медом и орехами

Хрустящее слоеное тесто, сочная груша и нежный сыр бри сочетаются в простой выпечке, которую можно приготовить примерно за 25 минут. После запекания слоёное тесто поливают мёдом и посыпают поджаренными орехами. Такое блюдо подойдёт для осеннего чаепития, десерта или необычной закуски.

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Идея приготовления слоеного пирога с грушей и сыром опубликована на странице foodblog kristi в Instagram.

Ингредиенты:

Слоеное дрожжевое тесто – 500 г

Груши – 2 шт.

Сыр бри – 180 г

Яичный желток – 1 шт.

Мед – по вкусу

Орехи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Слоеное дрожжевое тесто разморозить в соответствии с инструкцией на упаковке. Выложить на противень, застеленный пергаментом.

2. По краям теста сделать надрезы, формируя бортики, а середину несколько раз проколоть вилкой.

3. Груши помыть, удалить сердцевину и нарезать тонкими ломтиками. Сыр бри нарезать кусочками.

4. Выложить на середину теста грушу и сыр, чередуя их. Края смазать взбитым яичным желтком, чтобы после выпечки они приобрели золотистый цвет.

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5. Поставить слоенку в разогретую до 180 °C духовку примерно на 25 минут. Время может варьироваться в зависимости от духовки, поэтому следует следить, чтобы тесто хорошо пропеклось и подрумянилось.

6. Готовую выпечку немного остудить, полить медом и посыпать измельченными предварительно поджаренными орехами.

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