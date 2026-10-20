Маринад для грибов шампиньонов: делимся лучшим рецептом
Маринованные грибы – отличная закуска на зиму. При приготовлении важно – сделать удачный маринад.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и главное – удачного, универсального маринада для грибов.
Ингредиенты:
- 1 кг. чеснока
- 4-6 зубчиков
- Уксус 4 ст. ложки
- Вода 100 мл.
- Растительное масло 100 мл.
- Перец душистый 5 шт.
- Перец горький 10 шт.
- Гвоздика 4-5 шт.
- Лавровый лист 3 шт.
- Сахар 2 ч. ложки
- Соль 2 ч. ложки
Способ приготовления:
1. Чистим чеснок, нарезаем его и отправляем в глубокую кастрюлю, в которой мы будем варить маринад, добавляем к чесноку лавровый лист, после гвоздику, перец горошком. Далее наливаем в кастрюлю со специями 100 мл. холодной воды. Ни в коем случае не используйте кипяток.
2. Добавляем в кастрюлю растительное масло. Учтите, что в этом рецепте речь идет об обычном рафинированном масле, после уксус, соль, сахар и кастрюлю с маринадом ставим на огонь и перекладываем в нее грибы.
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