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Маринад для грибов шампиньонов: делимся лучшим рецептом

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
75
Маринованные грибы
Маринад для грибов шампиньонов: делимся лучшим рецептом. Источник: pexels.com

Маринованные грибы – отличная закуска на зиму. При приготовлении важно – сделать удачный маринад. 

Маринад для грибов шампиньонов: делимся лучшим рецептом

Из чего приготовить маринад для грибов

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и главное – удачного, универсального маринада для грибов. 

Ингредиенты: 

  • 1 кг. чеснока
  • 4-6 зубчиков
  • Уксус 4 ст. ложки
  • Вода 100 мл.
  • Растительное масло 100 мл.
  • Перец душистый 5 шт.
  • Перец горький 10 шт.
  • Гвоздика 4-5 шт.
  • Лавровый лист 3 шт.
  • Сахар 2 ч. ложки
  • Соль 2 ч. ложки
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Способ приготовления: 

1. Чистим чеснок, нарезаем его и отправляем в глубокую кастрюлю, в которой мы будем варить маринад, добавляем к чесноку лавровый лист, после гвоздику, перец горошком. Далее наливаем в кастрюлю со специями 100 мл. холодной воды. Ни в коем случае не используйте кипяток.

Маринад для грибов шампиньонов: делимся лучшим рецептом

Специи для маринада

2. Добавляем в кастрюлю растительное масло. Учтите, что в этом рецепте речь идет об обычном рафинированном масле, после уксус, соль, сахар и кастрюлю с маринадом ставим на огонь и перекладываем в нее грибы. 

Маринад для грибов шампиньонов: делимся лучшим рецептом

Готовый маринад

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