Маринад для грибов шампиньонов: делимся лучшим рецептом

Маринованные грибы – отличная закуска на зиму. При приготовлении важно – сделать удачный маринад.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и главное – удачного, универсального маринада для грибов.

Ингредиенты:

1 кг. чеснока

4-6 зубчиков

Уксус 4 ст. ложки

Вода 100 мл.

Растительное масло 100 мл.

Перец душистый 5 шт.

Перец горький 10 шт.

Гвоздика 4-5 шт.

Лавровый лист 3 шт.

Сахар 2 ч. ложки

Соль 2 ч. ложки

Способ приготовления:

1. Чистим чеснок, нарезаем его и отправляем в глубокую кастрюлю, в которой мы будем варить маринад, добавляем к чесноку лавровый лист, после гвоздику, перец горошком. Далее наливаем в кастрюлю со специями 100 мл. холодной воды. Ни в коем случае не используйте кипяток.

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2. Добавляем в кастрюлю растительное масло. Учтите, что в этом рецепте речь идет об обычном рафинированном масле, после уксус, соль, сахар и кастрюлю с маринадом ставим на огонь и перекладываем в нее грибы.

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