Маринованная цветная капуста по-корейски: салат, который готовится за 15 минут
Цветная капуста может стать основой пикантного салата с хрустящей текстурой и насыщенным ароматом специй. Для этого ее нужно ненадолго отварить, смешать со свежими овощами, чесноком и пряностями, а затем залить горячим маслом. Благодаря уксусу и специям закуска приобретает выразительный вкус, а после суток в холодильнике овощи хорошо маринуются.
Идея приготовления цветной капусты по-корейски опубликована на странице yulia chumak в Instagram.
Ингредиенты:
- Цветная капуста – 600 г
- Морковь – 1 шт.
- Красный лук – 0,5 шт.
- Болгарский перец – 1 шт.
- Острый перец чили – 1 шт.
- Чеснок – 2 зубчика
- Кориандр – 0,5 ст.л.
- Сладкая паприка – 0,5 ст.л.
- Черный перец – 0,5 ч.л.
- Уксус 6% – 1,5 ст.л.
- Соль – 1 ч.л. для салата, дополнительно для варки
- Сахар – 1 ст.л.
- Подсолнечное масло – 5 ст.л.
Способ приготовления:
1. Разберите цветную капусту на небольшие соцветия. Вскипятите воду, добавьте соль и варите капусту 3 минуты. Чтобы она осталась хрустящей, сразу переложите соцветия в ледяную воду, а затем откиньте на дуршлаг.
2. Натрите морковь на терке для корейских салатов или нарежьте тонкой соломкой.
3. Красный лук нарежьте полукольцами, болгарский перец – полосками. Чили измельчите, а чеснок пропустите через пресс.
4. Смешайте цветную капусту с подготовленными овощами.
5. Добавьте кориандр, паприку, черный перец, соль, сахар и уксус. Перемешайте, чтобы специи равномерно распределились.
6. Подогрейте подсолнечное масло в небольшой кастрюле, не допуская его воспламенения. Осторожно полейте им овощи и перемешайте.
7. Переложите салат в чистую емкость, накройте и поставьте в холодильник на 24 часа. Время от времени перемешивайте, чтобы овощи равномерно пропитывались маринадом.
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