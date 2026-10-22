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Маринованная цветная капуста по-корейски: салат, который готовится за 15 минут

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
90
Маринованная цветная капуста по-корейски: салат, который готовится за 15 минут
Рецепт цветной капусты по-корейски. Источник: Создано с помощью ИИ

Цветная капуста может стать основой пикантного салата с хрустящей текстурой и насыщенным ароматом специй. Для этого ее нужно ненадолго отварить, смешать со свежими овощами, чесноком и пряностями, а затем залить горячим маслом. Благодаря уксусу и специям закуска приобретает выразительный вкус, а после суток в холодильнике овощи хорошо маринуются.

Идея приготовления цветной капусты по-корейски опубликована на странице yulia chumak в Instagram.

Маринованная цветная капуста по-корейски: салат, который готовится за 15 минут

Рецепт цветной капусты по-корейски. Источник: Скриншот поста на странице yulia chumak в Instagram

Ингредиенты:

  • Цветная капуста – 600 г
  • Морковь – 1 шт.
  • Красный лук – 0,5 шт.
  • Болгарский перец – 1 шт.
  • Острый перец чили – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Кориандр – 0,5 ст.л.
  • Сладкая паприка – 0,5 ст.л.
  • Черный перец – 0,5 ч.л.
  • Уксус 6% – 1,5 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л. для салата, дополнительно для варки
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Подсолнечное масло – 5 ст.л.
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Способ приготовления:

Маринованная цветная капуста по-корейски: салат, который готовится за 15 минут

Отвариваем капусту. Источник: Скриншот поста на странице yulia chumak в Instagram

1. Разберите цветную капусту на небольшие соцветия. Вскипятите воду, добавьте соль и варите капусту 3 минуты. Чтобы она осталась хрустящей, сразу переложите соцветия в ледяную воду, а затем откиньте на дуршлаг.

2. Натрите морковь на терке для корейских салатов или нарежьте тонкой соломкой.

Маринованная цветная капуста по-корейски: салат, который готовится за 15 минут

Добавляем овощи. Источник: Скриншот поста на странице yulia chumak в Instagram

3. Красный лук нарежьте полукольцами, болгарский перец – полосками. Чили измельчите, а чеснок пропустите через пресс.

4. Смешайте цветную капусту с подготовленными овощами.

Маринованная цветная капуста по-корейски: салат, который готовится за 15 минут

Добавляем чеснок. Источник: Скриншот поста на странице yulia chumak в Instagram

5. Добавьте кориандр, паприку, черный перец, соль, сахар и уксус. Перемешайте, чтобы специи равномерно распределились.

6. Подогрейте подсолнечное масло в небольшой кастрюле, не допуская его воспламенения. Осторожно полейте им овощи и перемешайте.

Маринованная цветная капуста по-корейски: салат, который готовится за 15 минут

Добавляем специи. Источник: Скриншот поста на странице yulia chumak в Instagram

7. Переложите салат в чистую емкость, накройте и поставьте в холодильник на 24 часа. Время от времени перемешивайте, чтобы овощи равномерно пропитывались маринадом.

Маринованная цветная капуста по-корейски: салат, который готовится за 15 минут

Готовая закуска. Источник: Скриншот поста на странице yulia chumak в Instagram

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