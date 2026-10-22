Маринованная цветная капуста по-корейски: салат, который готовится за 15 минут

Цветная капуста может стать основой пикантного салата с хрустящей текстурой и насыщенным ароматом специй. Для этого ее нужно ненадолго отварить, смешать со свежими овощами, чесноком и пряностями, а затем залить горячим маслом. Благодаря уксусу и специям закуска приобретает выразительный вкус, а после суток в холодильнике овощи хорошо маринуются.

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Идея приготовления цветной капусты по-корейски опубликована на странице yulia chumak в Instagram.

Ингредиенты:

Цветная капуста – 600 г

Морковь – 1 шт.

Красный лук – 0,5 шт.

Болгарский перец – 1 шт.

Острый перец чили – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Кориандр – 0,5 ст.л.

Сладкая паприка – 0,5 ст.л.

Черный перец – 0,5 ч.л.

Уксус 6% – 1,5 ст.л.

Соль – 1 ч.л. для салата, дополнительно для варки

Сахар – 1 ст.л.

Подсолнечное масло – 5 ст.л.

Способ приготовления:

1. Разберите цветную капусту на небольшие соцветия. Вскипятите воду, добавьте соль и варите капусту 3 минуты. Чтобы она осталась хрустящей, сразу переложите соцветия в ледяную воду, а затем откиньте на дуршлаг.

2. Натрите морковь на терке для корейских салатов или нарежьте тонкой соломкой.

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3. Красный лук нарежьте полукольцами, болгарский перец – полосками. Чили измельчите, а чеснок пропустите через пресс.

4. Смешайте цветную капусту с подготовленными овощами.

5. Добавьте кориандр, паприку, черный перец, соль, сахар и уксус. Перемешайте, чтобы специи равномерно распределились.

6. Подогрейте подсолнечное масло в небольшой кастрюле, не допуская его воспламенения. Осторожно полейте им овощи и перемешайте.

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7. Переложите салат в чистую емкость, накройте и поставьте в холодильник на 24 часа. Время от времени перемешивайте, чтобы овощи равномерно пропитывались маринадом.

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