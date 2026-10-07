Маринованный лук к мясным блюдам: делимся рецептом самой вкусной закуски
Маринованный лук – простая, но очень вкусная, простая в приготовлении закуска. Особенно она подходит к мясным и рыбным блюдам.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, маринованного, хрустящего лука со специями.
Ингредиенты:
- Лук – 1 крупная головка
- Чеснок – 2-3 зубчика
- Перец горошком
- Соль – 1 ч.л.
- Сахар – 1 ст.л.
- Яблочный уксус – 80 мл
- Горячая вода – 180 мл
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Способ приготовления:
1. Лук нарежьте тонкими слайсами.
2. Выложите в банку, добавьте специи, уксус, чеснок и залейте горячей водой.
Оставьте мариноваться!
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