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Маринованный лук к мясным блюдам: делимся рецептом самой вкусной закуски

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
Time to read1 мин
icon 3,0 т.
Маринованный лук к мясным блюдам: делимся рецептом самой вкусной закуски
Как вкусно замариновать лук. Источник: скриншот из видео на YouTube

Маринованный лук – простая, но очень вкусная, простая в приготовлении закуска. Особенно она подходит к мясным и рыбным блюдам. 

Маринованный лук к мясным блюдам: делимся рецептом самой вкусной закуски

Как правильно приготовить маринованный лук

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, маринованного, хрустящего лука со специями. 

Ингредиенты:

  • Лук – 1 крупная головка
  • Чеснок – 2-3 зубчика
  • Перец горошком
  • Соль – 1 ч.л.
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Яблочный уксус – 80 мл
  • Горячая вода – 180 мл
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Способ приготовления:

1. Лук нарежьте тонкими слайсами.

Маринованный лук к мясным блюдам: делимся рецептом самой вкусной закуски

Лук для закуски

2. Выложите в банку, добавьте специи, уксус, чеснок и залейте горячей водой.

Маринованный лук к мясным блюдам: делимся рецептом самой вкусной закуски

Сколько мариновать лук

Оставьте мариноваться! 

Маринованный лук к мясным блюдам: делимся рецептом самой вкусной закуски

Готовый маринованный лук

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