Маринованный лук за ночь: как приготовить хрустящую закуску к мясу
Маринованный красный лук получается хрустящим, сочным и имеет приятный кисло-сладкий вкус. Он прекрасно дополняет шашлык, запеченное мясо, домашние бургеры и овощные салаты. Для приготовления понадобятся доступные ингредиенты, а сама заготовка не потребует много времени. Достаточно залить лук горячим маринадом и оставить в холодильнике до следующего дня.
Идея приготовления сочного маринованного лука опубликована на странице alina.papusha в Instagram.
Ингредиенты:
- Красный лук – 2-3 шт.
- Вода – 200 г
- Сахар – 100 г
- Уксус 9% – 100 г
- Соль – 20 г
- Лавровый лист – по вкусу
- Перец горошком – по вкусу
Способ приготовления:
1. Красный лук очистите от шелухи и нарежьте тонкими кольцами или полукольцами. Переложите в чистую стеклянную банку.
2. В отдельную кастрюлю налейте воду, добавьте сахар, соль, уксус, лавровый лист и перец горошком.
3. Поставьте смесь на огонь и доведите до кипения. Перемешайте, чтобы сахар и соль полностью растворились.
4. Горячим маринадом залейте лук в банке, чтобы он покрывал все кусочки.
5. Сразу закройте банку крышкой, оставьте остывать, а затем поставьте в холодильник.
На следующий день маринованный лук будет готов к подаче. Его можно добавлять к мясу, салатам, бутербродам или бургерам.
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