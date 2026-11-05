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Маринованный лук за ночь: как приготовить хрустящую закуску к мясу

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
4,3 т.
Маринованный лук за ночь: как приготовить хрустящую закуску к мясу
Как замариновать лук. Источник: thespruceeats.com

Маринованный красный лук получается хрустящим, сочным и имеет приятный кисло-сладкий вкус. Он прекрасно дополняет шашлык, запеченное мясо, домашние бургеры и овощные салаты. Для приготовления понадобятся доступные ингредиенты, а сама заготовка не потребует много времени. Достаточно залить лук горячим маринадом и оставить в холодильнике до следующего дня.

Идея приготовления сочного маринованного лука опубликована на странице alina.papusha в Instagram.

Маринованный лук за ночь: как приготовить хрустящую закуску к мясу

Рецепт маринованного лука. Источник: Скриншот поста на странице alina.papusha в Instagram

Ингредиенты:

  • Красный лук – 2-3 шт.
  • Вода – 200 г
  • Сахар – 100 г
  • Уксус 9% – 100 г
  • Соль – 20 г
  • Лавровый лист – по вкусу
  • Перец горошком – по вкусу

Способ приготовления:

Маринованный лук за ночь: как приготовить хрустящую закуску к мясу

Выкладываем лук в банку. Источник: Скриншот поста на странице alina.papusha в Instagram

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1. Красный лук очистите от шелухи и нарежьте тонкими кольцами или полукольцами. Переложите в чистую стеклянную банку.

2. В отдельную кастрюлю налейте воду, добавьте сахар, соль, уксус, лавровый лист и перец горошком.

Маринованный лук за ночь: как приготовить хрустящую закуску к мясу

Заливаем лук маринадом. Источник: Скриншот поста на странице alina.papusha в Instagram

3. Поставьте смесь на огонь и доведите до кипения. Перемешайте, чтобы сахар и соль полностью растворились.

4. Горячим маринадом залейте лук в банке, чтобы он покрывал все кусочки.

Маринованный лук за ночь: как приготовить хрустящую закуску к мясу

Готовый лук. Источник: Скриншот поста на странице alina.papusha в Instagram

5. Сразу закройте банку крышкой, оставьте остывать, а затем поставьте в холодильник.

На следующий день маринованный лук будет готов к подаче. Его можно добавлять к мясу, салатам, бутербродам или бургерам.

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