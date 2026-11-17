Маринованные шампиньоны с болгарским перцем и морковью станут вкусной закуской для домашнего или праздничного стола. Грибы сначала отваривают, а затем смешивают с нарезанными овощами, чесноком и зеленью. Особый вкус им придает маринад из соевого соуса, меда, горчицы и яблочного уксуса. Чтобы шампиньоны хорошо пропитались заправкой, их нужно оставить в холодильнике как минимум на 4-6 часов.

Идея приготовления пикантных маринованных шампиньонов с овощами опубликована на странице inna.delights в Instagram.

Ингредиенты:

Шампиньоны – 500 г

Болгарский перец – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Чеснок – 3 зубчика

Зелень – по вкусу

Для маринада:

Соевый соус – 3 ст.л.

Подсолнечное масло – 1 ст.л.

Яблочный уксус – 1 ч.л.

Мед – 1 ч.л.

Зернистая горчица – 1 ч.л.

Черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Тщательно промойте шампиньоны под проточной водой. Небольшие грибы оставьте целыми, а крупные разрежьте пополам. Переложите их в кастрюлю с кипящей водой и варите 5-7 минут. Затем откиньте на дуршлаг и дайте стечь лишней воде.

2. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте тонкой соломкой. Морковь очистите и нарежьте соломкой или натрите на терке. Чеснок измельчите ножом или пропустите через пресс, зелень мелко нарежьте.

3. Для маринада в отдельной посуде смешайте соевый соус, подсолнечное масло, яблочный уксус, мед и зернистую горчицу. Добавьте черный перец и перемешайте до однородности.

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4. Выложите отваренные шампиньоны в глубокую миску, добавьте болгарский перец, морковь, чеснок и зелень. Залейте все подготовленным маринадом.

5. Тщательно перемешайте, чтобы заправка равномерно покрыла грибы и овощи.

6. Накройте посуду крышкой или пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 4-6 часов. Еще более насыщенный вкус шампиньоны приобретут, если оставить их мариноваться на ночь.

7. Перед подачей еще раз перемешайте закуску, чтобы овощи и грибы равномерно распределились в маринаде.

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