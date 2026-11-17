Маринованные шампиньоны с овощами: простой рецепт пикантной закуски
Маринованные шампиньоны с болгарским перцем и морковью станут вкусной закуской для домашнего или праздничного стола. Грибы сначала отваривают, а затем смешивают с нарезанными овощами, чесноком и зеленью. Особый вкус им придает маринад из соевого соуса, меда, горчицы и яблочного уксуса. Чтобы шампиньоны хорошо пропитались заправкой, их нужно оставить в холодильнике как минимум на 4-6 часов.
Идея приготовления пикантных маринованных шампиньонов с овощами опубликована на странице inna.delights в Instagram.
Ингредиенты:
- Шампиньоны – 500 г
- Болгарский перец – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Чеснок – 3 зубчика
- Зелень – по вкусу
Для маринада:
- Соевый соус – 3 ст.л.
- Подсолнечное масло – 1 ст.л.
- Яблочный уксус – 1 ч.л.
- Мед – 1 ч.л.
- Зернистая горчица – 1 ч.л.
- Черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Тщательно промойте шампиньоны под проточной водой. Небольшие грибы оставьте целыми, а крупные разрежьте пополам. Переложите их в кастрюлю с кипящей водой и варите 5-7 минут. Затем откиньте на дуршлаг и дайте стечь лишней воде.
2. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте тонкой соломкой. Морковь очистите и нарежьте соломкой или натрите на терке. Чеснок измельчите ножом или пропустите через пресс, зелень мелко нарежьте.
3. Для маринада в отдельной посуде смешайте соевый соус, подсолнечное масло, яблочный уксус, мед и зернистую горчицу. Добавьте черный перец и перемешайте до однородности.
4. Выложите отваренные шампиньоны в глубокую миску, добавьте болгарский перец, морковь, чеснок и зелень. Залейте все подготовленным маринадом.
5. Тщательно перемешайте, чтобы заправка равномерно покрыла грибы и овощи.
6. Накройте посуду крышкой или пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 4-6 часов. Еще более насыщенный вкус шампиньоны приобретут, если оставить их мариноваться на ночь.
7. Перед подачей еще раз перемешайте закуску, чтобы овощи и грибы равномерно распределились в маринаде.
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