Блинный пирог с яблоками и творогом: нежный десерт в духовке
Блинный пирог с яблоками и творогом – интересный способ приготовить домашний десерт из обычных продуктов. Тонкие блины наполняют творожной массой и тушеными яблоками, сворачивают рулетиками и запекают под нежной заливкой из натурального йогурта. Для теста используют цельнозерновую муку, а сладость регулируют с помощью подсластителя.
Идея приготовления блинного пирога с яблоками опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.
Ингредиенты для блинов:
- Яйца – 2 шт.
- Цельнозерновая мука – 120 г
- Молоко 2,5% – 320 г
- Подсластитель – по вкусу
Для начинки:
- Яблоки – 300 г
- Творог 5% – 180 г
- Сметана 15% – 100 г
- Подсластитель – по вкусу
Для заливки:
- Яйца – 2 шт.
- Натуральный йогурт 3,2% – 300 г
- Крахмал – 20 г
- Подсластитель – по вкусу
Способ приготовления:
1. Приготовьте блины. Смешайте яйца, молоко, цельнозерновую муку и подсластитель. Перемешайте венчиком до однородности, чтобы не осталось комочков. На разогретой антипригарной сковороде обжарьте тонкие блины с обеих сторон.
2. Яблоки при желании очистите, удалите сердцевину и нарежьте небольшими кубиками. Добавьте подсластитель и тушите на сковороде до мягкости. Затем немного остудите.
3. Творог смешайте со сметаной и подсластителем. Тщательно разомните вилкой или взбейте блендером до однородной консистенции.
4. На каждый блин нанесите творожную массу, выложите немного яблок и сверните рулетиком. Плотно разместите рулетики в форме для запекания.
5. Приготовьте заливку. Яйца смешайте с натуральным йогуртом, крахмалом и подсластителем. Перемешайте до однородности.
6. Равномерно залейте блины йогуртовой смесью. Поставьте форму в разогретую до 180 °C духовку на 20-30 минут, пока заливка не схватится.
7. Готовый пирог немного остудите, чтобы его было легче нарезать на порционные кусочки.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:
Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!