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Блинный пирог с яблоками и творогом: нежный десерт в духовке

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
114
Блинный пирог с яблоками и творогом: нежный десерт в духовке
Рецепт блинного пирога. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Блинный пирог с яблоками и творогом – интересный способ приготовить домашний десерт из обычных продуктов. Тонкие блины наполняют творожной массой и тушеными яблоками, сворачивают рулетиками и запекают под нежной заливкой из натурального йогурта. Для теста используют цельнозерновую муку, а сладость регулируют с помощью подсластителя.

Идея приготовления блинного пирога с яблоками опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.

Блинный пирог с яблоками и творогом: нежный десерт в духовке

Рецепт торта из блинов. Источник: Скриншот поста на странице fedorenko pp в Instagram

Ингредиенты для блинов:

  • Яйца – 2 шт.
  • Цельнозерновая мука – 120 г
  • Молоко 2,5% – 320 г
  • Подсластитель – по вкусу

Для начинки:

  • Яблоки – 300 г
  • Творог 5% – 180 г
  • Сметана 15% – 100 г
  • Подсластитель – по вкусу

Для заливки:

  • Яйца – 2 шт.
  • Натуральный йогурт 3,2% – 300 г
  • Крахмал – 20 г
  • Подсластитель – по вкусу
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Способ приготовления:

Блинный пирог с яблоками и творогом: нежный десерт в духовке

Готовим тесто для блинов. Источник: Скриншот поста на странице fedorenko pp в Instagram

1. Приготовьте блины. Смешайте яйца, молоко, цельнозерновую муку и подсластитель. Перемешайте венчиком до однородности, чтобы не осталось комочков. На разогретой антипригарной сковороде обжарьте тонкие блины с обеих сторон.

2. Яблоки при желании очистите, удалите сердцевину и нарежьте небольшими кубиками. Добавьте подсластитель и тушите на сковороде до мягкости. Затем немного остудите.

Блинный пирог с яблоками и творогом: нежный десерт в духовке

Выкладываем начинку на блины. Источник: Скриншот поста на странице fedorenko pp в Instagram

3. Творог смешайте со сметаной и подсластителем. Тщательно разомните вилкой или взбейте блендером до однородной консистенции.

4. На каждый блин нанесите творожную массу, выложите немного яблок и сверните рулетиком. Плотно разместите рулетики в форме для запекания.

Блинный пирог с яблоками и творогом: нежный десерт в духовке

Добавляем заливку на блины. Источник: Скриншот поста на странице fedorenko pp в Instagram

5. Приготовьте заливку. Яйца смешайте с натуральным йогуртом, крахмалом и подсластителем. Перемешайте до однородности.

Блинный пирог с яблоками и творогом: нежный десерт в духовке

Ставим в духовку. Источник: Скриншот поста на странице fedorenko pp в Instagram

6. Равномерно залейте блины йогуртовой смесью. Поставьте форму в разогретую до 180 °C духовку на 20-30 минут, пока заливка не схватится.

7. Готовый пирог немного остудите, чтобы его было легче нарезать на порционные кусочки.

Блинный пирог с яблоками и творогом: нежный десерт в духовке

Готовый десерт. Источник: Скриншот поста на странице fedorenko pp в Instagram

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