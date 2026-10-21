Блинный пирог с яблоками и творогом: нежный десерт в духовке

Блинный пирог с яблоками и творогом – интересный способ приготовить домашний десерт из обычных продуктов. Тонкие блины наполняют творожной массой и тушеными яблоками, сворачивают рулетиками и запекают под нежной заливкой из натурального йогурта. Для теста используют цельнозерновую муку, а сладость регулируют с помощью подсластителя.

Видео дня

Идея приготовления блинного пирога с яблоками опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты для блинов:

Яйца – 2 шт.

Цельнозерновая мука – 120 г

Молоко 2,5% – 320 г

Подсластитель – по вкусу

Для начинки:

Яблоки – 300 г

Творог 5% – 180 г

Сметана 15% – 100 г

Подсластитель – по вкусу

Для заливки:

Яйца – 2 шт.

Натуральный йогурт 3,2% – 300 г

Крахмал – 20 г

Подсластитель – по вкусу

Способ приготовления:

1. Приготовьте блины. Смешайте яйца, молоко, цельнозерновую муку и подсластитель. Перемешайте венчиком до однородности, чтобы не осталось комочков. На разогретой антипригарной сковороде обжарьте тонкие блины с обеих сторон.

2. Яблоки при желании очистите, удалите сердцевину и нарежьте небольшими кубиками. Добавьте подсластитель и тушите на сковороде до мягкости. Затем немного остудите.

РЕКЛАМА

3. Творог смешайте со сметаной и подсластителем. Тщательно разомните вилкой или взбейте блендером до однородной консистенции.

4. На каждый блин нанесите творожную массу, выложите немного яблок и сверните рулетиком. Плотно разместите рулетики в форме для запекания.

Главные истории дня

5. Приготовьте заливку. Яйца смешайте с натуральным йогуртом, крахмалом и подсластителем. Перемешайте до однородности.

6. Равномерно залейте блины йогуртовой смесью. Поставьте форму в разогретую до 180 °C духовку на 20-30 минут, пока заливка не схватится.

7. Готовый пирог немного остудите, чтобы его было легче нарезать на порционные кусочки.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: