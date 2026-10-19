Тыквенные блины с медом и крем-сыром: рецепт необычного десерта
Тыкву можно добавлять не только в выпечку и каши, но и в тесто для тонких блинчиков. Благодаря тыквенному пюре они приобретают красивый золотистый цвет, а начинка из крем-сыра, тыквы и меда делает десерт нежным и сладким. Такие блины можно свернуть рулетиками или конвертиками, а перед подачей украсить взбитыми сливками и корицей.
Идея приготовления нежных тыквенных блинов опубликована на странице ask edith в Instagram.
Ингредиенты для блинов:
- Молоко – 250 мл.
- Тыквенное пюре – 200 г
- Яйца – 2 шт.
- Мука – 100 г
- Растительное масло – 1 ст.л.
- Сахар – 1 ст.л.
- Соль – щепотка
Для начинки:
- Сыр крем – 300 г
- Тыквенное пюре – 100 г
- Мед – 50 г
- Для подачи по желанию можно взять взбитые сливки и корицу
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли. Влейте половину молока и еще раз перемешайте венчиком.
2. Просейте муку и постепенно введите её в яичную смесь. Добавьте оставшееся молоко, тыквенное пюре и растительное масло. Тщательно перемешайте тесто, чтобы не осталось комочков.
3. Хорошо разогрейте сковороду и, при необходимости, слегка смажьте ее маслом. Вылейте небольшое количество теста и распределите тонким слоем. Жарьте блины с обеих сторон до готовности.
4. Для начинки очищенную тыкву нарежьте кусочками и запеките в духовке до мягкости. Измельчите блендером до однородного пюре и дайте ему немного остыть.
5. Смешайте крем-сыр со 100 г тыквенного пюре и медом. Если хотите более сладкую начинку, количество подсластителя можно изменить по вкусу.
6. На каждый блин выложите начинку и заверните как вам удобно. Перед подачей украсьте взбитыми сливками и посыпьте корицей.
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