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Тыквенные блины с медом и крем-сыром: рецепт необычного десерта

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
icon 78
Тыквенные блины с медом и крем-сыром: рецепт необычного десерта
Рецепт тонких блинчиков из тыквы. Источник: Создано с помощью ИИ

Тыкву можно добавлять не только в выпечку и каши, но и в тесто для тонких блинчиков. Благодаря тыквенному пюре они приобретают красивый золотистый цвет, а начинка из крем-сыра, тыквы и меда делает десерт нежным и сладким. Такие блины можно свернуть рулетиками или конвертиками, а перед подачей украсить взбитыми сливками и корицей.

Идея приготовления нежных тыквенных блинов опубликована на странице ask edith в Instagram.

Тыквенные блины с медом и крем-сыром: рецепт необычного десерта

Рецепт тыквенных блинов. Источник: Скриншот поста на странице ask edith в Instagram

Ингредиенты для блинов:

  • Молоко – 250 мл.
  • Тыквенное пюре – 200 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Мука – 100 г
  • Растительное масло – 1 ст.л.
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Соль – щепотка

Для начинки:

  • Сыр крем – 300 г
  • Тыквенное пюре – 100 г
  • Мед – 50 г
  • Для подачи по желанию можно взять взбитые сливки и корицу
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Способ приготовления:

Тыквенные блины с медом и крем-сыром: рецепт необычного десерта

Готовим тыквенное тесто. Источник: Скриншот поста на странице ask edith в Instagram

1. Взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли. Влейте половину молока и еще раз перемешайте венчиком.

2. Просейте муку и постепенно введите её в яичную смесь. Добавьте оставшееся молоко, тыквенное пюре и растительное масло. Тщательно перемешайте тесто, чтобы не осталось комочков.

Тыквенные блины с медом и крем-сыром: рецепт необычного десерта

Формируем блины. Источник: Скриншот поста на странице ask edith в Instagram

3. Хорошо разогрейте сковороду и, при необходимости, слегка смажьте ее маслом. Вылейте небольшое количество теста и распределите тонким слоем. Жарьте блины с обеих сторон до готовности.

4. Для начинки очищенную тыкву нарежьте кусочками и запеките в духовке до мягкости. Измельчите блендером до однородного пюре и дайте ему немного остыть.

Тыквенные блины с медом и крем-сыром: рецепт необычного десерта

Готовые тыквенные блины. Источник: Скриншот поста на странице ask edith в Instagram

5. Смешайте крем-сыр со 100 г тыквенного пюре и медом. Если хотите более сладкую начинку, количество подсластителя можно изменить по вкусу.

6. На каждый блин выложите начинку и заверните как вам удобно. Перед подачей украсьте взбитыми сливками и посыпьте корицей.

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