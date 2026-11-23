Блины с крабовой начинкой и икрой – оригинальная закуска, которая украсит праздничный стол. Для основы готовят тонкие блины на молоке, а внутрь заворачивают нежную смесь из крабовых палочек, сливочного сыра и майонеза. Сверху закуску дополняют красной икрой, которая придает ей нарядный вид. Такое блюдо готовится из доступных ингредиентов и не требует много времени.

Идея приготовления блинов с крабовой начинкой и икрой опубликована на странице top havchik в Instagram.

Ингредиенты для блинов:

Яйца – 2 шт.

Молоко – 350 мл.

Мука – 140 г

Сахар – 1-2 ст. л.

Соль – щепотка

Растительное масло – 2 ст. л.

Для начинки:

Крем-сыр – по вкусу

Крабовые палочки – по вкусу

Майонез – по вкусу

Красная икра – для украшения

Способ приготовления:

1. В глубокой миске взбейте яйца с молоком, сахаром и щепоткой соли. Добавьте муку и перемешайте венчиком, чтобы не осталось комочков. В конце влейте растительное масло и еще раз перемешайте тесто.

2. Разогрейте сковороду и при необходимости слегка смажьте ее маслом. Наливайте небольшие порции теста и обжаривайте тонкие блины с обеих сторон до легкого золотистого цвета.

3. Крабовые палочки натрите на крупной терке. Добавьте крем-сыр и немного майонеза, после чего тщательно перемешайте начинку до однородной консистенции.

4. На каждый остывший блин выложите порцию крабовой начинки и заверните или сформируйте закуску желаемым способом.

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5. Сверху украсьте каждую порцию красной икрой.

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