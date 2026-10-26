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Морковь по-корейски на скорую руку: рецепт вкусной закуски

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
126
Морковь по-корейски на скорую руку: рецепт вкусной закуски
Морковь по-корейски. Источник: freepik.com

Самая простая, вкусная домашняя закуска – морковь по-корейски. Для яркого вкуса добавляйте обязательно специи, чеснок, масло. 

Морковь по-корейски на скорую руку: рецепт вкусной закуски

Как приготовить вкусную морковь по-корейски

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной моркови по-корейски, со специями и кунжутом. 

Ингредиенты на 1 кг моркови:

  • 1 кг моркови
  • 1 ч. л. соли
  • 1 ст. л. сахара
  • 2 ст. л. яблочного уксуса
  • 1 ч. л. черного перца (если любите остренькое)
  • 2 зубчика чеснока
  • 20 г специй для корейской моркови
  • 2-3 ст. л. кунжута по желанию
  • 100 мл масла (подогреваем до кипения)
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Способ приготовления:

1. Натрите морковь.

Морковь по-корейски на скорую руку: рецепт вкусной закуски

Морковь со специями

2. Подогрейте масло, добавьте специи, полейте морковь, добавьте чеснок, кунжут и перемешайте.

Морковь по-корейски на скорую руку: рецепт вкусной закуски

Готовая закуска

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