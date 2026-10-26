Морковь по-корейски на скорую руку: рецепт вкусной закуски
Самая простая, вкусная домашняя закуска – морковь по-корейски. Для яркого вкуса добавляйте обязательно специи, чеснок, масло.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной моркови по-корейски, со специями и кунжутом.
Ингредиенты на 1 кг моркови:
- 1 кг моркови
- 1 ч. л. соли
- 1 ст. л. сахара
- 2 ст. л. яблочного уксуса
- 1 ч. л. черного перца (если любите остренькое)
- 2 зубчика чеснока
- 20 г специй для корейской моркови
- 2-3 ст. л. кунжута по желанию
- 100 мл масла (подогреваем до кипения)
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Способ приготовления:
1. Натрите морковь.
2. Подогрейте масло, добавьте специи, полейте морковь, добавьте чеснок, кунжут и перемешайте.
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