Морковь по-корейски, которую можно есть сразу: делимся рецептом вкусной закуски

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Сбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыСбор на генераторы для пехотинцев Третьей штурмовой: осталось собрать 9 тыс. грн ($200)Фьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояВладимир ЗеленскийЗеленский оценил, может ли Путин решиться применить ядерное оружие"Это осознанный выбор": Зеленский отреагировал на российский удар по историческому центру Киева"Это осознанный выбор": Зеленский отреагировал на российский удар по историческому центру КиеваБой Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаБой Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаИллюстрация: двор жилого дома во время отключений электроэнергии в Украине в декабре 2025 годаКиев вернулся к графикам, еще в 7 областях действуют ограничения: какие отключения света 22 октябряЛучший аккордеон в мире для Романа Олексиева: Ринат Ахметов исполнит мечту юного музыканта, выжившего после ракетного удара РФЛучший аккордеон в мире для Романа Олексиева: Ринат Ахметов исполнит мечту юного музыканта, выжившего после ракетного удара РФ"С учетом реалий на земле": в Кремле сделали заявление о переговорах с США по Украине"С учетом реалий на земле": в Кремле сделали заявление о переговорах с США по УкраинеНовое повышение тарифов УЗ может добить грузовую базу железной дороги – ICC UkraineНовое повышение тарифов УЗ может добить грузовую базу железной дороги – ICC UkraineЕвропа ищет переговорщика с Путиным по Украине: в Politico назвали главного кандидатаЕвропа ищет переговорщика с Путиным по Украине: в Politico назвали главного кандидата

Морковь по-корейски, которую можно есть сразу: делимся рецептом вкусной закуски

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
12
Морковь по-корейски, которую можно есть сразу: делимся рецептом вкусной закуски
Морковь по-корейски. Источник: freepik.com

Морковь по-корейски – очень простая и вкусная, домашняя закуска, которая готовится очень легко. Для яркого вкуса добавляйте обязательно специи, чеснок, горячее масло.

Морковь по-корейски, которую можно есть сразу: делимся рецептом вкусной закуски

Как приготовить вкусную морковь по-корейски

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной моркови по-корейски, с чесноком и специями.

Ингредиенты на 1 кг моркови:

  • 1 кг моркови
  • 1 ч. л. соли
  • 1 ст. л. сахара
  • 2 ст. л. яблочного уксуса
  • 1 ч. л. черного перца (если любите поострее)
  • 2 зубчика чеснока
  • 20 г специй для корейской моркови
  • 2-3 ст. л. кунжута по желанию
  • 100 мл масла (подогреваем до кипения)
Читайте также
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
675
Как приготовить шарлотку с яблоками: простой рецепт на 5 яблок
675
Как приготовить шарлотку с яблоками: простой рецепт на 5 яблок
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
504
Вкусный овощной салат с филе: рецепт легкого блюда для обеда и ужина
504
Вкусный овощной салат с филе: рецепт легкого блюда для обеда и ужина
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
246
Не отличить от манго: как приготовить сладкую тыкву в банках
246
Не отличить от манго: как приготовить сладкую тыкву в банках

Способ приготовления:

1. Натрите морковь.

Морковь по-корейски, которую можно есть сразу: делимся рецептом вкусной закуски

Морковь для блюда

2. Нагрейте масло со специями, чеснок натрите. 

Морковь по-корейски, которую можно есть сразу: делимся рецептом вкусной закуски

Специи и масло

3. Вылейте масло в морковь, добавьте уксус, специи, перемешайте. Присыпьте кунжутом.

Морковь по-корейски, которую можно есть сразу: делимся рецептом вкусной закуски

Готовая закуска

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Похожие темы
овощипродуктысалатрецепт
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники

Сейчас мы готовим

Все рецепты