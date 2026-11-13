Муравейник без выпечки за 15 минут: простой десерт из печенья и сгущенного молока

Домашний муравейник можно приготовить без замешивания теста и использования духовки. Для этого понадобятся обычное песочное печенье, грецкие орехи, вареная сгущенка и сливочное масло. Все ингредиенты смешивают с нежным кремом, формируют небольшие порционные десерты и оставляют в холодильнике для застывания. Такой муравейник получается сладким, с хрустящими кусочками орехов, и хорошо сочетается с чаем или кофе.

Идея приготовления десерта "Муравейник" без выпекания опубликована на странице lilya.m.a в Instagram.

Ингредиенты:

песочное печенье – 300 г

грецкие орехи – 100 г

Для крема:

вареная сгущенка – 200 г

сливочное масло – 80 г

Дополнительно:

шоколад – для украшения по желанию

Способ приготовления:

1. Заранее достаньте сливочное масло из холодильника, чтобы оно стало мягким. Переложите его в миску, добавьте вареную сгущенку и взбейте миксером до однородной кремовой консистенции.

2. Песочное печенье измельчите руками или скалкой на небольшие кусочки. Не превращайте его в мелкий порошок, чтобы в готовом десерте оставалась хрустящая текстура.

3. Грецкие орехи порубите ножом на небольшие кусочки. Добавьте их к измельченному печенью.

4. Переложите сухую смесь в миску с кремом и тщательно перемешайте, чтобы печенье и орехи равномерно покрылись сгущенным молоком с маслом.

5. Разложите полученную массу по небольшим формочкам, слегка прижимая ложкой. По желанию сформируйте один большой муравейник.

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6. Поставьте десерт в холодильник примерно на 40 минут, чтобы он застыл и хорошо держал форму.

7. Готовый муравейник достаньте из формочек и украсьте растопленным или натертым шоколадом по желанию.

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