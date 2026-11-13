Муравейник без выпечки за 15 минут: простой десерт из печенья и сгущенного молока
Домашний муравейник можно приготовить без замешивания теста и использования духовки. Для этого понадобятся обычное песочное печенье, грецкие орехи, вареная сгущенка и сливочное масло. Все ингредиенты смешивают с нежным кремом, формируют небольшие порционные десерты и оставляют в холодильнике для застывания. Такой муравейник получается сладким, с хрустящими кусочками орехов, и хорошо сочетается с чаем или кофе.
Идея приготовления десерта "Муравейник" без выпекания опубликована на странице lilya.m.a в Instagram.
Ингредиенты:
- песочное печенье – 300 г
- грецкие орехи – 100 г
Для крема:
- вареная сгущенка – 200 г
- сливочное масло – 80 г
Дополнительно:
- шоколад – для украшения по желанию
Способ приготовления:
1. Заранее достаньте сливочное масло из холодильника, чтобы оно стало мягким. Переложите его в миску, добавьте вареную сгущенку и взбейте миксером до однородной кремовой консистенции.
2. Песочное печенье измельчите руками или скалкой на небольшие кусочки. Не превращайте его в мелкий порошок, чтобы в готовом десерте оставалась хрустящая текстура.
3. Грецкие орехи порубите ножом на небольшие кусочки. Добавьте их к измельченному печенью.
4. Переложите сухую смесь в миску с кремом и тщательно перемешайте, чтобы печенье и орехи равномерно покрылись сгущенным молоком с маслом.
5. Разложите полученную массу по небольшим формочкам, слегка прижимая ложкой. По желанию сформируйте один большой муравейник.
6. Поставьте десерт в холодильник примерно на 40 минут, чтобы он застыл и хорошо держал форму.
7. Готовый муравейник достаньте из формочек и украсьте растопленным или натертым шоколадом по желанию.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий