Мясные гнезда с ананасом и сыром: рецепт вкусного блюда из фарша
Мясной фарш – идеальный продукт для приготовления вкусных и сытных блюд. Прекрасной альтернативой например, котлетам, будут мясные гнезда с сыром.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных мясных гнезд с сыром и майонезом.
Ингредиенты:
- фарш (у меня свиной) – 800 г
- лук (небольшой) – 2 шт.
- консервированный ананас – 250 г
- твердый сыр – 150-180 г
- майонез по вкусу
- растительное масло
- соль, черный перец, паприка, сушеный чеснок, хмели-сунели
Способ приготовления:
1. Лук мелко нарезаем и обжариваем на растительном масле до золотистого цвета. Даем остыть.
2. К фаршу добавляем обжаренный лук, соль, специи. Хорошо перемешиваем.
3. Формируем шарики и выкладываем на противень, застеленный силиконизированным пергаментом. В центре каждого делаем углубление. Смазываем майонезом, выкладываем кусочки ананаса.
4. Запекаем в разогретой до 180 °C духовке 35-40 минут (ориентируйтесь на свою духовку), за 5 минут до готовности посыпаем тертым сыром.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!