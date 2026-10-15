Мясные гнезда с ананасом и сыром: рецепт вкусного блюда из фарша

Мясной фарш – идеальный продукт для приготовления вкусных и сытных блюд. Прекрасной альтернативой например, котлетам, будут мясные гнезда с сыром.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных мясных гнезд с сыром и майонезом.

Ингредиенты:

фарш (у меня свиной) – 800 г

лук (небольшой) – 2 шт.

консервированный ананас – 250 г

твердый сыр – 150-180 г

майонез по вкусу

растительное масло

соль, черный перец, паприка, сушеный чеснок, хмели-сунели

Способ приготовления:

1. Лук мелко нарезаем и обжариваем на растительном масле до золотистого цвета. Даем остыть.

2. К фаршу добавляем обжаренный лук, соль, специи. Хорошо перемешиваем.

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3. Формируем шарики и выкладываем на противень, застеленный силиконизированным пергаментом. В центре каждого делаем углубление. Смазываем майонезом, выкладываем кусочки ананаса.

4. Запекаем в разогретой до 180 °C духовке 35-40 минут (ориентируйтесь на свою духовку), за 5 минут до готовности посыпаем тертым сыром.

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