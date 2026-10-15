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Мясные гнезда с ананасом и сыром: рецепт вкусного блюда из фарша

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
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Мясные гнезда с ананасом и сыром: рецепт вкусного блюда из фарша
Сочные мясные гнезда из фарша. Источник: 1000.menu

Мясной фарш – идеальный продукт для приготовления вкусных и сытных блюд. Прекрасной альтернативой например, котлетам, будут мясные гнезда с сыром.

Мясные гнезда с ананасом и сыром: рецепт вкусного блюда из фарша

Вкусное блюдо из фарша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных мясных гнезд с сыром и майонезом. 

Ингредиенты:

  • фарш (у меня свиной) – 800 г
  • лук (небольшой) – 2 шт.
  • консервированный ананас – 250 г
  • твердый сыр – 150-180 г
  • майонез по вкусу
  • растительное масло
  • соль, черный перец, паприка, сушеный чеснок, хмели-сунели
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Способ приготовления: 

1. Лук мелко нарезаем и обжариваем на растительном масле до золотистого цвета. Даем остыть.

Мясные гнезда с ананасом и сыром: рецепт вкусного блюда из фарша

Ингредиенты для блюда

2. К фаршу добавляем обжаренный лук, соль, специи. Хорошо перемешиваем.

Мясные гнезда с ананасом и сыром: рецепт вкусного блюда из фарша

Приготовление блюда

3. Формируем шарики и выкладываем на противень, застеленный силиконизированным пергаментом. В центре каждого делаем углубление. Смазываем майонезом, выкладываем кусочки ананаса.

Мясные гнезда с ананасом и сыром: рецепт вкусного блюда из фарша

Сыр для блюда

4. Запекаем в разогретой до 180 °C духовке 35-40 минут (ориентируйтесь на свою духовку), за 5 минут до готовности посыпаем тертым сыром.

Мясные гнезда с ананасом и сыром: рецепт вкусного блюда из фарша

Готовое блюдо

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