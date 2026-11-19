Мясо по-французски с вкусной грибной начинкой для праздничного стола: делимся легким рецептом
Мясо по-французски – очень вкусное и сытное, домашнее блюдо. Готовить его можно добавляя лук, ананас, грибы, сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного мяса по-французски с сыром и грибной начинкой.
Ингредиенты:
- куриное филе – 600-700 г
- шампиньоны – 300 г
- лук – 2 шт.
- твердый сыр – 180 г
- майонез – 4-5 ст. л.
- соль, перец – по вкусу
- масло для жарки
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Способ приготовления:
1. Куриное филе разрежьте на пласты, слегка отбейте, добавьте специи.
2. Лук обжарьте до мягкости, добавьте грибы и жарьте до золотистого цвета.
3. В форму выкладывайте филе, сверху – грибы с луком, щедро смажьте майонезом, посыпьте сыром.
4. Запекайте при 180°C 30-35 минут – до румяной корочки.
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